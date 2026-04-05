Наставља се скандал оргијања на јавним купалиштима: Откривена нова димензија

АТВ
05.04.2026 21:15

Фото: Pexel/HUUM │sauna heaters

Након шокантног открића да се у јавним купалиштима, саунама и парним купатилима у Бечу дешавају тајни секс сусрети, истрага форума на којима се све договара открива нову димензију.

Више се одавно не ради само о појединачним објавама. У више тема се конкретно расправља када се посјета „исплати“, да ли „увече има више акције“ – па чак и да ли надзорно особље уопште реагује, пише аустријски лист Хојте.

Нови детаљи са форума

Објаве постају све директније. „Данас ћу опет ићи да пливам у Амалијенбаду (Amalienbad) и радујем се друштву након тога под тушем“, пише један корисник. Други отворено говори о „три сјајна сусрета у ђакузију“.

Тајни знак у саунама значи само једно: Откривене "оргије" на форумима

Истовремено се све планира: ко је када тамо, ко долази, шта се дешава након тога. И изјаве попут оне да неко жели „гледати лијепе, витке мушкарце“ показују да није ријеч о случајности, већ о јасним намјерама.

Састанци се координишу

Посебно је осјетљива једна ствар: у објавама се говори и о томе колико често се врше контроле. Један корисник наводи да има „среће са спасиоцима“, јер они ријетко обилазе. То показује да сцена не прати само локације, већ и услове – и прилагођава им своје понашање.

То случај подиже на нови ниво. Јавни базени се не користе само као мјеста сусрета, већ се на интернету детаљно анализирају и оцјењују – укључујући вријеме, гужве и „шансе за успјех“.

Још раније је „Бечке новине“ (Wiener Zeitung) извјештавале да се бечки базени на форумима помињу као мјеста за сексуалне сусрете. Нова открића сада показују колико се циљано и структурисано ти сусрети припремају.

Усред редовног купања

Посљедице трпе и недужни гости. Јер све се то не дешава скривено, већ усред уобичајеног купалишног режима. Извјештаји о непријатним ситуацијама већ постоје – од интензивних погледа до сексуалних радњи директно у сауни.

Бечка купалишта наглашавају политику нулте толеранције на узнемиравање. Међутим, нове објаве показују да се договори већ унапријед праве на интернету – и постају све конкретнији.

