Векснер оптужен за омогућавање сексуалних злочина Џефрија Епстина

Неколико жртава осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина поднијело је тужбу против америчког милијардера Леслија Векснера, тврдећи да је значајним финансирањем омогућио Епстину да спроводи сексуалне злочине.
Према тужби, Векснер је током 20 година Епстину пренио око 200 милиона долара, што је Епстин, како наводе тужиоци, користио за „изградњу мреже за трговину женама и почињење насиља мотивисаног полом“, преноси Блумберг.
Тужба се фокусира и на пренос Векснерове њујоршке виле на Епстина, коју су амерички тужиоци раније означили као мјесто гдје је долазило до сексуалног злостављања малолетника.
Векснеров портпарол одбацио је тврдње, наводећи да је Епстин примио накнаду за финансијско савјетовање и купио вилу од Векснера, због чега је тужба „неоснована“.
„Тврђења, која немају никаквог основа, изгледа да се заснивају на власништву над кућом коју је Векснер продао годинама прије изношења оптужби“, додао је портпарол, напомињући да Векснерови „имају огромно саосјећање са жртвама ужасних злочина Џефрија Епстина“.
У тужби се наводи да је Векснер у 1990-им дао Епстину значајну контролу над својим богатством, укључујући и пуномоћ, и да је прекинуо све везе 2007. године када је открио малверзације бившег менаџера.
Векснер је 1998. године продао Епстину вилу у Њујорку у Источној 71. улици за 20 милиона долара.
Он се терети да је користио своју фондацију и компанију која је посједовала некретнину у Њујорку како би „прикрио пренос стотина милиона долара новца, имовине и друге имовине Епстину“.
Предмет је у понедјељак пребачен пред федерални суд у Њујорку.
Векснер (88), оснивач компаније L Brands Inc, познате по брендовима као што су Victoria’s Secret и Bath & Body Works, у фебруару је био испитиван пред Представничким домом САД скоро пет сати, гдје је објашњавао свој финансијски однос са Епстином.
„Требало би да разјаснимо да не би било Епстиновог острва, не би било Епстиновог авиона, не би било новца за трговину женама и дјевојчицама без Векснера“, рекао је представник Калифорније Роберт Гарсија, највише рангирани демократ у панелу, обраћајући се новинарима током паузе.
Векснер је негирао да је олакшавао, знао или учествовао у Епстиновим злочинима.
