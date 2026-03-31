Црна упозорења ЕУ: Не путујте, нема повратка у нормалу

Енергетске посљедице рата на Блиском истоку ће се дуго осјећати и Европска комисија (ЕК) припрема пакет мјера за помоћ грађанима и компанијама, рекао је повјереник за енергију Дан Јоргенсен (Dan Jørgensen). Додао је да ће приједлог укључивати снижавање пореских стопа за електричну енергију и тарифа за преносне мреже.
"Не бисмо требали имати илузија да ће посљедице ове кризе за енергетска тржишта бити краткотрајне, јер неће“, изјавио је Јоргенсен на конференцији за новинаре по завршетку виртуелног састанка министара енергетике држава чланица ЕУ.
Јоргенсен је изнио податке према којима је цијена гаса у ЕУ од почетка сукоба на Блиском истоку порасла око 70 одсто, а нафте 60 одсто. За увоз фосилних горива у ЕУ потрошено је додатних 14 милијарди евра у мјесец дана.
Повјереник је позвао чланице Уније да на енергетску кризу одговоре координисано те да мјере морају бити циљане и привремене. Такође је истакао да ЕУ притом не смије заборавити на свој дугорочни циљ — постизање пуне независности од увозних фосилних горива.
"Ова криза нам још једном показује да се Европа суочава с темељном рањивошћу на спољне енергетске шокове, а то је повезано с нашом зависношћу од увоза фосилних горива“, рекао је Јоргенсен. „Енергетска независност је пут напријед и стратешки је императив с економског и безбједносног становишта, не само због климе.“
У говору који подсјећа на ране дане пандемије коронавируса, Јоргенсен је изјавио да се Европа суочава с „врло озбиљном ситуацијом“ којој се не назире крај. „Чак и да сутра завлада мир, повратка у нормалу неће бити у догледној будућности“, рекао је.
„Што више нафте успијете уштедјети, поготово дизела и авио-горива, то ће нам свима бити боље“, рекао је Јоргенсен, потврђујући раније медијске написе да Брисел (Brussels) жели да Европљани мање путују.
Позвао је земље чланице да слиједе савјете Међународне агенције за енергију (International Energy Agency), а они, како је навео, укључују рад од куће гдје год је то могуће, смањење ограничења брзине на ауто-путевима за десет километара на час, подстицање јавног превоза, увођење система пар-непар за путничка возила, подстицање дијељења превоза и усвајање штедљивијих возачких навика.
Дугорочно, позвао је земље ЕУ да удвоструче напоре у изградњи нових обновљивих извора енергије. „Ово мора бити тренутак у којем ћемо коначно преокренути ситуацију и постати истински енергетски независни“, истакао је.
Јоргенсенови коментари долазе у тренутку растућег страха да се свијет суочава с великом енергетском кризом која би могла надмашити и нафтни шок из 1970-их те имати глобалне економске посљедице упоредиве с пандемијом коронавируса.
Откако су САД и Израел прије више од мјесец дана покренули прве нападе на Иран, цијене нафте и гаса порасле су за чак 70 одсто јер је петина свјетске снабдјевености сировом нафтом и течним природним гасом блокирана у Персијском заливу.
Данашњи састанак министара завршио је без конкретних приједлога, али је Јоргенсен обећао да ће Комисија у блиској будућности објавити пакет мјера на нивоу цијеле Уније.
Према особама упознатим с разговорима, расправљало се о државним помоћима, повећању удјела обновљивих извора и нуклеарне енергије ради јачања енергетске безбједности, као и о подршци приједлогу Комисије за подстицање биогорива. Нордијске земље истакле су потребу заштите енергетске инфраструктуре.
Очекивања од конкретних потеза уочи састанка била су ниска, према изјавама више дипломата који су жељели остати анонимни. Циљ је, како су навели, био ускладити дјеловање.
