Трамп: Рат против Ирана неће трајати још дуго, Ормуски мореуз ће се отворити чим САД оду

Извор:

Танјуг

31.03.2026 19:40

Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да вјерује да ће се рат у Ирану ускоро завршити, као и да друге земље могу поново отворити Ормуски мореуз без војне помоћи Сједињених Америчких Држава.

Трамп је у интервјуу за Њујорк пост рекао да САД у Ирану "неће бити још дуго", јер америчка војска потпуно уништава ту земљу, као и да је он фокусиран на остваривање циља да Иран нема нуклеарно оружје, а не на отварање Ормуског мореуза.

- То је потпуно уништење. Али нећемо морати још дуго да будемо тамо. Али имамо још посла у смислу уништавања њихове офанзиве, било какве офанзивне способности која им је преостала - рекао је Трамп у телефонском интервјуу, неколико сати након што је на друштвеним мрежама објавио видео огромних експлозија у близини Исфахана.

Трамп је рекао да друге земље могу да ријеше ситуацију у Ормуском мореузу, који је Иран затворио за већину међународних бродова, што је довело до скока глобалних цијена енергије, и да сматра да ће се тај мореуз, кроз који пролази око петине свјетске нафте, "аутоматски отворити" када САД напусте то подручје.

Он је истакао да сматра да ће земље којима је потребан транспорт нафте "бити веома срећне" да отворе мореуз.

Трамп је критиковао америчке савезнике јер се нису добровољно пријавили за мултинационалну флотилу како би се отворио кључни пловни пут.

На питање да прокоментарише писање листа Волстрит журнал, који је навео да је амерички предсједник наводно спреман да оконча рат у Ирану без поновног отварања Ормуског мореуза, Трамп је рекао да он о томе не размишља, јер је његов циљ да Иран нема нуклеарно оружје.

- Искрено, не размишљам о томе. Моја једина функција је била да се побринем да немају нуклеарно оружје. Неће имати нуклеарно оружје. Када ми изађемо, мореуз ће се аутоматски отворити - закључио је Трамп.

