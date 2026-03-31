Руски амбасадор открио гдје је Моџтаба Хамнеи

31.03.2026 18:56

Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Нови ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи налази се у Ирану, али избјегава јавна појављивања, изјавио је данас руски амбасадор у Техерану Алексеј Дедов.

"Као што је иранско руководство више пута изјавило, нови лидер је у Ирану, али из очигледних разлога, уздржава се од јавних наступа", рекао је Дедов за Руску интернационалну телевизију РТВИ.

Дедов је рекао да "још није имао никакве контакте са новим врховним вођом Исламске Републике".

"Такође бих желио да истакнем да је Владимир Владимирович Путин био један од првих који је послао телеграм честитке Моџтаби Хамнеију, изражавајући своју континуирану подршку Техерану и солидарност са својим иранским пријатељима", казао је Дедов.

Подсјетио је да је Путин недавно имао два разговора са иранским предсједником Масудом Пезешкијаном, док је руски министар спољних послова Сергеј Лавров пет пута разговарао са иранским министром спољних послова Абасом Аракчијем.

Средином марта, кувајтски лист Ал Џарида је објавио, позивајући се на своје изворе, да је нови ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи, син претходног врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија који је убијен у израелском нападу, наводно пребачен авионом у Москву на лијечење након што је рањен.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков је након тога, на питања новинара о пребацивању Моџтабе Хамнеија у Москву, одговорио да Кремљ "не коментарише такве извјештаје".

Ајатолах Моџтаба Хамнеи захвалио је данас сунитским свештеницима у Курдистану на саосјећању и подршци након смрти покојног вође, ајатолаха Алија Хамнеија, који је погинуо првог дана америчко-израелских напада, 28. фебруара.

Моџтаба Хамнеи је у поруци сунитским свештеницима у Курдистану, коју преноси иранска талевизија Прес, казао да "цијени њихове изразе саучешћа" поводом смрти Алија Хамнеија, и да им се "захваљује на љубазности" према њему.

(Телеграф)

