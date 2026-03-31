Иранци јасни: Од сутра гађамо америчке компаније, постоји и листа

31.03.2026 17:34

Балистичка ракета
Фото: Tanjug/AP

Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) објавила је рок након којег планира започети нападе на америчке компаније на Блиском истоку. Према наводима иранских државних медија, тај рок истиче сутра у 20 сати по техеранском времену.

- Игнорисали сте наша поновљена упозорења о потреби заустављања терористичких операција, а данас је, као посљедица терористичких напада које сте провели ви и ваши израелски савезници, погинуо одређен број иранских грађана.

Будући да су кључни елементи у планирању и праћењу циљева за ликвидацију америчке ИЦТ и АИ компаније, као одговор на ове терористичке операције од сада ће главне институције које учинковито учествују у терористичким операцијама бити сматране легитимним циљевима - поручили су из ИРГЦ-а.

Државни медији објавили су и листу

Државни медији објавили су и листу америчких компанија које би Иранска револуционарна гарда могла гађати, укључујући низ глобално познатих технолошких и индустријских фирми.

Међу 18 компанија које је ИРГЦ навео у својој пријетњи налазе се Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla i Boeing.

ИРГЦ је позвао запосленике тих компанија да "одмах напусте своја радна мјеста".

