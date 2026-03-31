Песков: Зеленски да преузме одговорност и заложи се проналажење трајног рјешења

Предсједник Украјине Владимир Зеленски треба да преузме одговорност и заложи се за проналажење трајног рјешења за украјински сукоб, рекао је портпарол руског Кремља Дмитриј Песков.
Он је истакао да Русија не прихвата примирје у украјинском сукобу и да би Зеленски зато требао да донесе прикладне одлуке, како би се постигао трајан мир.
Песков је нагласио да приједлог Зеленског за васкршње примирје није била јасна иницијатива.
Он је упозорио да ће цијена коју ће Кијев да плати бити много већа касније и да би зато Зеленски требао да размишља о ангажованости са циљем проналажења рјешења за сукоб.
- Зеленски може и треба да донесе правовремену одлуку. Одгађање те одлуке биће врло скупо - поручио је Песков.
