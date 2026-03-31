Снима се серија о Џефрију Епстину

Аутор:

АТВ
31.03.2026 12:52

Џефри Епстајн
Фото: Таnjug/U.S. Department of Justice via AP

Снима се серија о Џефрију Епстину, човјеку чији су стравични злочини и мрежа сексуалне експлоатације шокирали читаву планету, а овај амбициозни пројекат већ је привукао највећа холивудска имена.

Телевизијску адаптацију једне од најмрачнијих прича модерне историје развија Sony Pictures Television.

Иако су о Џефрију Епстину до сада снимани искључиво документарци, ово ће бити прва играна серија која ће покушати да одгонетне како је Епстин годинама управљао мрежом трговине људима, повезаном са најмоћнијим појединцима широм свијета.

Главна звијезда серије биће прослављена оскаровка Лора Дерн, којој је поверена улога Џули К. Браун, истраживачке новинарке листа "Мајами Хералд".

Управо је Браунова својим вишегодишњим, упорним радом вратила фокус јавности на Епстина у тренуцима када је изгледало да ће се он трајно извући.

Серија је заснована на њеној култној књизи "Изопачење правде: Прича о Џефрију Епстину", која детаљно документује новинарску истрагу која је довела до разоткривања срамног и тајног споразума између Епстина и федералних тужилаца.

Експлозиван приказ лова на монструма

Иза камере стоји још једно моћно име. Један од продуцената биће чувени редитељ Адам Мекеј, познат по хитовима као што су "Тхе Биг Схорт" и "Суццессион", што гарантује оштар, интелигентан и бескомпромисан приступ теми.

Фокус приче биће на надљудским напорима Браунове да идентификује 80 жртава сексуалног злостављања, охрабри их да проговоре упркос Епстиновим пријетњама и добринесе хапшењу предатора и његове сараднице Гилсејн Максвел.

Иако Sony Pictures тренутно тражи платформу за емитовање, интересовање је огромно. Серија обећава "експлозиван приказ" не само злочина, већ и корумпираног система који је омогућио Епстину да деценијама несметано оперише.

Док су документарни филмови пружили увид у чињенице, ова серија ће кроз врхунску глуму Лоре Дерн покушати да дочара психолошку тежину и опасност са којом су се суочавали они који су се усудили да сруше империју изграђену на патњи малољетница.

(Информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

