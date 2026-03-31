Тинејџерка (16) пронађена у локви крви: Убијена због момка?

31.03.2026 12:03

Тинејџерка стара свега 16 година убијена је у Лидсу у Великој Британији, након "свађе око дечка". Клои Вотсон пронађена је са бројним убодима по тијелу. Њу су без свијести и крваву затекли у мјесту Осторп у суботу ујутру.

Иако је дјевојчица хитно превезена у болницу ради лијечења, убрзо је проглашена мртвом.

njemacka zastava

Економија

Стабилизација ситуације ни на видику: Више од три милиона незапослених

Четири особе - двије дјевојке старе 18 година, седамнаестогодишњи младић и двадесетогодишњи мушкарац - ухапшене су на оближњој адреси због сумње на убиство и налазе се у притвору. Против троје је јутрос подигнута оптужница.

Рођака Шантел Вотсон рекла је да је Клои живот одузет "због дечка", не износећи више детаља.

"Имала је само 16 година, није ни дочекала 18. Цијели њен живот угашен је у трену због дечка, њена мама је сломљена, а иза себе је оставила двоје млађе браће и сестара. Није заслужила ово. Била је пуна живота, тако невина и прелијепа душа, прерано нам је одузета", написала је Шантел на страници за прикупљање помоћи на ГоФундМе.

Акција прикупљања помоћи, покренута у недјељу увече, већ је прикупила више од 7.500 евра.

Банкомат / Илустративна фотографија

Градови и општине

Необична ситуација у Сребреници: Банкомат добио радно вријеме

Вејн Малоус (64) рекао је да је покушао да спасе тинејџерку.

"Била је убодена у леђа и било је доста крви. Пружао сам јој помоћ до доласка љекара, стигли су за десет минута", рекао је Малоус.

Кенерли авенија, гдје је Клои пронађена, миран је дио Осторпа, предграђа источног Лидса, које се углавном састоји од приземних кућа у којима живе старији људи, додао је Малоус.

Цвокеће и поруке остављени су испред куће Клоине мајке у Клекхетону.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Бања Лука

ПУ Бањалука: Конзул Хрватске није желио кривично гоњење нападача

Детектив, виши надзорник Марк Боуз из полиције Западног Јоркшира рекао је: "Након нашег јучерашњег апела за додатне информације, сада смо идентификовали преминулу као шеснаестогодишњу дкевојку из области Клекхетон. Њена породица је обавокештена и пружамо им подршку док покушавају да се суоче са оним што се догодило."

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

У Москви спријечен терористички напад

Свијет

У Москви спријечен терористички напад

1 ч

0
Предсједништво СНСД-а

Емисије

Пренос: Конференција за новинаре СНСД-а

21 мин

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Друштво

Трговци кажњени са 363.000 КМ због прекорачења марже

2 ч

0
Исплата три милиона КМ: Донијето рјешење о додјели средстава за раднике "Нове Љубије"

Друштво

Исплата три милиона КМ: Донијето рјешење о додјели средстава за раднике "Нове Љубије"

2 ч

0

Више из рубрике

У Москви спријечен терористички напад

Свијет

У Москви спријечен терористички напад

1 ч

0
Фудбалер се одрекао кћерке (19) кад је сазнао чиме се бави

Свијет

Фудбалер се одрекао кћерке (19) кад је сазнао чиме се бави

2 ч

0
Вук

Свијет

Вук напао жену у граду

2 ч

0
Провалник

Свијет

Лопови однијели умјетнине вриједне милионе евра

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

36

Огласио се Ивица Дачић о наставку лијечења, посебно се захвалио Стевандићу

13

35

У центру града пронађено тијело мушкарца

13

29

Ухапшен Турчин с потјернице, кршио закон о клађењу

13

28

Израел увео смртну казну Палестинцима за убиства Израелаца из националних мотива

13

19

Пренос: Конференција за новинаре СНСД-а

