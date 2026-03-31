Тинејџерка (16) пронађена у локви крви: Убијена због момка?

Тинејџерка стара свега 16 година убијена је у Лидсу у Великој Британији, након "свађе око дечка". Клои Вотсон пронађена је са бројним убодима по тијелу. Њу су без свијести и крваву затекли у мјесту Осторп у суботу ујутру.
Иако је дјевојчица хитно превезена у болницу ради лијечења, убрзо је проглашена мртвом.
Четири особе - двије дјевојке старе 18 година, седамнаестогодишњи младић и двадесетогодишњи мушкарац - ухапшене су на оближњој адреси због сумње на убиство и налазе се у притвору. Против троје је јутрос подигнута оптужница.
Рођака Шантел Вотсон рекла је да је Клои живот одузет "због дечка", не износећи више детаља.
"Имала је само 16 година, није ни дочекала 18. Цијели њен живот угашен је у трену због дечка, њена мама је сломљена, а иза себе је оставила двоје млађе браће и сестара. Није заслужила ово. Била је пуна живота, тако невина и прелијепа душа, прерано нам је одузета", написала је Шантел на страници за прикупљање помоћи на ГоФундМе.
Акција прикупљања помоћи, покренута у недјељу увече, већ је прикупила више од 7.500 евра.
Вејн Малоус (64) рекао је да је покушао да спасе тинејџерку.
"Била је убодена у леђа и било је доста крви. Пружао сам јој помоћ до доласка љекара, стигли су за десет минута", рекао је Малоус.
Кенерли авенија, гдје је Клои пронађена, миран је дио Осторпа, предграђа источног Лидса, које се углавном састоји од приземних кућа у којима живе старији људи, додао је Малоус.
Цвокеће и поруке остављени су испред куће Клоине мајке у Клекхетону.
Детектив, виши надзорник Марк Боуз из полиције Западног Јоркшира рекао је: "Након нашег јучерашњег апела за додатне информације, сада смо идентификовали преминулу као шеснаестогодишњу дкевојку из области Клекхетон. Њена породица је обавокештена и пружамо им подршку док покушавају да се суоче са оним што се догодило."
