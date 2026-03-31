Фудбалер се одрекао кћерке (19) кад је сазнао чиме се бави

31.03.2026 11:36

Фото: Pixabay

Некадашњи енглески фудбалер Дејвид Дан, познат по играма за Блекбурн Роверс, нашао се у центру пажње због породичног скандала који је потресао јавност.

Разлог – одлука да прекине сваки контакт са својом 19-годишњом кћерком након што је сазнао чиме се бави.

Тешка породична одлука

Дан, који је током каријере уписао и наступ за репрезентацију Енглеске, из везе са глумицом Сами Винвард има кћерку Мију. Иако је касније основао нову породицу, однос са најстаријим дјететом сада је потпуно прекинут.

До раскола је дошло када је Миа родитељима признала да зарађује снимајући садржај за одрасле на платформи ОнлиФанс.

Према њеним ријечима, реакција родитеља била је изузетно бурна.

„Извријеђали су ме и блокирали“

Миа тврди да је покушала да обнови однос са оцем, али без успјеха.

„Хтјела сам да се поново повежем с оцем, али ме је вријеђао током разговора. Родитељи су ме се одрекли и не желе да имају било какав контакт са мном. Покушала сам да им објасним, али су ме извријеђали и блокирали“, изјавила је она за британске медије.

„Не значи да сам лоша особа“

Млада дјевојка истиче да не види ништа спорно у свом избору и наглашава да сама доноси одлуке о свом животу.

„Рекла сам им да ми је жао и да то што радим не значи да сам лоша особа. Имам 19 година и одлучила сам да радим нешто своје“, поручила је.

Додала је и да на овој платформи може зарадити и до 100.000 фунти мјесечно захваљујући претплатницима.

Каријера славног фудбалера

Дејвид Дан оставио је дубок траг у енглеском фудбалу, посебно у дресу Блекбурн Роверса, за који је одиграо 377 утакмица и постигао 58 голова.

Играо је на позицији офанзивног везног, а током каријере наступао је и за Бирмингем и Олдам, гдје је 2016. године завршио професионалну каријеру.

За репрезентацију Енглеске уписао је један наступ 2002. године, када је на полувремену утакмице против Португала замијенио Стивена Џерарда.

Прича која дијели јавност

Ова породична драма изазвала је бројне реакције – док једни подржавају родитеље и њихове ставове, други сматрају да је ријеч о личној одлуци одрасле особе која не би смјела бити разлог за прекид породичних односа, преноси Дневно.

