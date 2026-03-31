Logo
Large banner

Паљанин палио ауто бившој супрузи, па завршио у болници

Аутор:

Огњен Матавуљ
31.03.2026 11:11

Коментари:

0
Паљанин палио ауто бившој супрузи, па завршио у болници

Паљанин А.Ц. ухапшен је због сумње да је бензином полио и запалио аутомобил бивше супруге, при чему је пламен захватио и њега!

Како сазнаје АТВ осумњичени је у ноћним сатима разбио прозор на паркираном аутомобилу и бензином полио унутрашњост. Међутим, када је запалио бензин, пламен је букнуо и захватио му руке и јакну.

У ПУ Источно Сарајево наводе да је А.Ц. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело оштећене и одузимање туђе ствари.

Ауто дјелимично изгорјело

”А.Ц. је ухапшен због сумње да је 29. марта око 23,45 часова у Палама запалио унутрашњост возила, приватног власништва, које је дјелимично изгорјело”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

Додају да је након хапшења А.Ц. указана љекарска помоћ у Болници ”Србија” због задобијених повреда приликом извршења кривичног дјела.

Бензином полио унутрашњост

”Увиђај на лицу мјеста извршен је у присуству судског вјештака, којом приликом је констатовано да је до пожара на возилу дошло усљед поливања и паљења запаљиве течности”, наводе у полицији.

О свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на документовању предмета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

paljevina automobila

хапшење

oštećena vozila

podmetanje požara

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner