Паљанин палио ауто бившој супрузи, па завршио у болници

Аутор:Огњен Матавуљ
Паљанин А.Ц. ухапшен је због сумње да је бензином полио и запалио аутомобил бивше супруге, при чему је пламен захватио и њега!
Како сазнаје АТВ осумњичени је у ноћним сатима разбио прозор на паркираном аутомобилу и бензином полио унутрашњост. Међутим, када је запалио бензин, пламен је букнуо и захватио му руке и јакну.
У ПУ Источно Сарајево наводе да је А.Ц. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело оштећене и одузимање туђе ствари.
”А.Ц. је ухапшен због сумње да је 29. марта око 23,45 часова у Палама запалио унутрашњост возила, приватног власништва, које је дјелимично изгорјело”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
Додају да је након хапшења А.Ц. указана љекарска помоћ у Болници ”Србија” због задобијених повреда приликом извршења кривичног дјела.
”Увиђај на лицу мјеста извршен је у присуству судског вјештака, којом приликом је констатовано да је до пожара на возилу дошло усљед поливања и паљења запаљиве течности”, наводе у полицији.
О свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на документовању предмета.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
