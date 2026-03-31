Аутом слетио с пута у Бањалуци и закуцао се у кућу

Аутор:

АТВ
31.03.2026 09:27

Ауто ударило у кућу у Новоселији.
Фото: Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука

Бањалучки ватрогасци имали су пуне руке посла током протеклог дана, интервенишући на више локација широм града.

У насељу Новоселија дошло је до саобраћајне незгоде када је аутомобил слетио са пута и ударио у породичну кућу, причинивши већу материјалну штету.

Како су саопштили из Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука, интервенција извлачења возила обављена је у понедјељак, 30. марта, око 23.20 часова у Улици Симе и Илије Партала.

На фотографијама са лица мјеста видљиво је да је возило снажно ударило у објекат, при чему је причињена значајна штета.

Осим ове интервенције, бањалучки ватрогасци су истог дана гасили и пожар на аутомобилу у 12.35 часова у Улици Патријарха Арсенија Чарнојевића.

Такође, забиљежена је и техничка интервенција због поплаве подрумске просторије у 9.10 часова у Улици Ђуре Јакшића.

Надлежне службе апелују на опрез у саобраћају, посебно у вечерњим часовима, како би се избјегле овакве незгоде.

