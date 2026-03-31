Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

Аутор:АТВ
Жене током менопаузе, посебно у четрдесетим годинама, суочавају се с убрзаним губитком коштане и мишићне масе усљед пада естрогена, због чега стручњаци препоручују одређене суплементе за очување здравља.
Током менопаузе многе жене пролазе кроз бројне промјене, укључујући смањење густине костију због пада нивоа естрогена, као и губитак мишићне масе. Љекари наводе да се мишићна маса и снага природно смањују с годинама, што може утицати на равнотежу, кретање и свакодневне активности.
Због тога постаје све важније одржавати снагу мишића и костију, а одређени додаци исхрани могу допринијети бољем функционисању организма. Међу суплементима који се посебно препоручују женама у четрдесетим годинама издваја се витамин Д3.
"Витамин Д3 помаже тијелу да апсорбује калцијум и подржава минералну густину костију", изјавила је др Блен Тесфу за Ши фајндс.
Осим тога, овај витамин утиче и на функцију мишића, што помаже у одржавању равнотеже. Калцијум је такође кључан за очување здравља костију, нарочито током менопаузе.
"Калцијум представља основу за изградњу јаких костију, а губитак коштане масе у том периоду значајно се убрзава", навела је докторка.
Она додаје да магнезијум дјелује у комбинацији с калцијумом, јер помаже опуштању мишића и може ублажити грчеве и умор, чиме доприноси квалитету живота.
Поред тога, колагенски пептиди могу помоћи у очувању мишићне масе током менопаузе.
"Ријеч је о врсти протеина који помаже обнови мишића. Њихов унос може допринијети очувању немасне мишићне масе, што је посебно важно након четрдесете године", поручила је др Тесфу.
