Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

Аутор:

АТВ
31.03.2026 09:05

Коментари:

0
Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

Жене током менопаузе, посебно у четрдесетим годинама, суочавају се с убрзаним губитком коштане и мишићне масе усљед пада естрогена, због чега стручњаци препоручују одређене суплементе за очување здравља.

Током менопаузе многе жене пролазе кроз бројне промјене, укључујући смањење густине костију због пада нивоа естрогена, као и губитак мишићне масе. Љекари наводе да се мишићна маса и снага природно смањују с годинама, што може утицати на равнотежу, кретање и свакодневне активности.

Због тога постаје све важније одржавати снагу мишића и костију, а одређени додаци исхрани могу допринијети бољем функционисању организма. Међу суплементима који се посебно препоручују женама у четрдесетим годинама издваја се витамин Д3.

"Витамин Д3 помаже тијелу да апсорбује калцијум и подржава минералну густину костију", изјавила је др Блен Тесфу за Ши фајндс.

Осим тога, овај витамин утиче и на функцију мишића, што помаже у одржавању равнотеже. Калцијум је такође кључан за очување здравља костију, нарочито током менопаузе.

"Калцијум представља основу за изградњу јаких костију, а губитак коштане масе у том периоду значајно се убрзава", навела је докторка.

Она додаје да магнезијум д‌јелује у комбинацији с калцијумом, јер помаже опуштању мишића и може ублажити грчеве и умор, чиме доприноси квалитету живота.

Поред тога, колагенски пептиди могу помоћи у очувању мишићне масе током менопаузе.

"Ријеч је о врсти протеина који помаже обнови мишића. Њихов унос може допринијети очувању немасне мишићне масе, што је посебно важно након четрдесете године", поручила је др Тесфу.

Више из рубрике

дијете код доктора

Здравље

Самолијечење преко интернета забрињава љекаре

5 ч

0
Волите љуто? Ево шта се заиста догађа у вашем тијелу када једете пикантну храну

Здравље

Волите љуто? Ево шта се заиста догађа у вашем тијелу када једете пикантну храну

16 ч

0
Crna čokolada

Здравље

Тамна чоколада смањује стрес: Ево за шта је још добра

23 ч

0
Шта се дешава у тијелу ако избаците газиране сокове?

Здравље

Шта се дешава у тијелу ако избаците газиране сокове?

1 д

0

