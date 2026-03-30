Волите љуто? Ево шта се заиста догађа у вашем тијелу када једете пикантну храну

Извор:
Б92
Коментари:0
Љута храна, захваљујући капсаицину из љутих папричица, може помоћи у мршављењу, смањењу упала и болова, јачању имунитета и здрављу срца, али код појединих особа може изазвати горушицу и пробавне тегобе, упозоравају стручњаци за исхрану.
Љута храна изазива различите реакције – неки је обожавају, док је други избјегавају по сваку цијену. Ипак, зачињена јела имају бројне здравствене предности, али и одређене непријатне нуспојаве.
Преференције често зависе од културе и мјеста одрастања; у неким земљама љуте папричице су свакодневни дио исхране, док се у другим ријетко конзумирају.
Ево шта се заправо дешава у тијелу када једете љуту храну:
Љута храна може помоћи у мршављењу и одржавању тјелесне тежине. Капсаицин, активна компонента љутих папричица, може убрзати метаболизам и повећати потрошњу калорија. Ипак, за губитак килограма и даље је потребан калоријски дефицит.
Капсаицин може имати аналгетско дејство јер утиче на супстанцу П, хемикалију у мозгу која преноси болне сигнале. Локална примјена гела са 2,5–8 одсто капсаицина показала се ефикасном код болова изазваних остеоартритисом, али и код неуропатског бола.
Хронична употреба лијекова и бактерија Х. pylori често узрокују чиреве.
Гастроентеролог Едвин Мекдоналд (Edwin McDonald) објашњава да се капсаицин сматра корисним у превенцији чирева код особа које узимају нестероидне антиинфламаторне лијекове.
Љута храна је богата антиоксидансима који штите ћелије од слободних радикала. Професор науке о исхрани Џон Хејс (John Hayes) наводи да одређена једињења из љутих папричица могу имати заштитни ефекат на здравље. Бивша америчка државна секретарка Хилари Клинтон (Hillary Clinton) позната је по томе што редовно конзумира љуте папричице.
Иако је потребно више истраживања, једна систематска анализа показала је да комбинована терапија са капсаицином може имати антиканцерогени потенцијал, посебно код рака плућа и простате.
Истраживања показују да је редовна конзумација зачињене хране повезана са мањим ризиком од укупне смртности. Једна студија показала је смањење релативног ризика од смрти за 14 одсто код особа које једу зачињену храну пет до седам дана седмично.
Нутриционисткиња Бони Тауб-Дикс (Bonnie Taub-Dix) истиче да љути укуси могу створити осјећај задовољења, што смањује потребу за слаткишима.
Капсаицин има антиинфламаторна својства. Једно истраживање показало је да су његови ефекти код животињских модела упоредиви са диклофенаком.
Љуте папричице могу смањити ниво ЛДЛ („лошег“) холестерола и повећати ХДЛ („добар“), побољшавајући циркулацију и смањујући ризик од срчаних болести.
Код особа са осјетљивим дигестивним системом може убрзати пражњење цријева јер рецептори у дебелом цријеву постају активнији.
Особе са горушицом или гастроезофагеалним рефлуксом (GERB), као и они са Кроновом болешћу, могу примјетити погоршање симптома, укључујући горушицу и пролив.
Љута храна има бројне потенцијалне користи – од убрзавања метаболизма до јачања имунитета и здравља срца – али није погодна за свакога, посебно за особе са пробавним тегобама.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму