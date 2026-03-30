30.03.2026 21:27

Волите љуто? Ево шта се заиста догађа у вашем тијелу када једете пикантну храну

Љута храна, захваљујући капсаицину из љутих папричица, може помоћи у мршављењу, смањењу упала и болова, јачању имунитета и здрављу срца, али код појединих особа може изазвати горушицу и пробавне тегобе, упозоравају стручњаци за исхрану.

Љута храна изазива различите реакције – неки је обожавају, док је други избјегавају по сваку цијену. Ипак, зачињена јела имају бројне здравствене предности, али и одређене непријатне нуспојаве.

Преференције често зависе од културе и мјеста одрастања; у неким земљама љуте папричице су свакодневни дио исхране, док се у другим ријетко конзумирају.

Ево шта се заправо дешава у тијелу када једете љуту храну:

Могли бисте да смршате

Љута храна може помоћи у мршављењу и одржавању тјелесне тежине. Капсаицин, активна компонента љутих папричица, може убрзати метаболизам и повећати потрошњу калорија. Ипак, за губитак килограма и даље је потребан калоријски дефицит.

Можда ћете осјећати мање бола

Капсаицин може имати аналгетско дејство јер утиче на супстанцу П, хемикалију у мозгу која преноси болне сигнале. Локална примјена гела са 2,5–8 одсто капсаицина показала се ефикасном код болова изазваних остеоартритисом, али и код неуропатског бола.

Може помоћи у превенцији чира на желуцу

Хронична употреба лијекова и бактерија Х. pylori често узрокују чиреве.

Гастроентеролог Едвин Мекдоналд (Edwin McDonald) објашњава да се капсаицин сматра корисним у превенцији чирева код особа које узимају нестероидне антиинфламаторне лијекове.

Може ојачати имунитет

Љута храна је богата антиоксидансима који штите ћелије од слободних радикала. Професор науке о исхрани Џон Хејс (John Hayes) наводи да одређена једињења из љутих папричица могу имати заштитни ефекат на здравље. Бивша америчка државна секретарка Хилари Клинтон (Hillary Clinton) позната је по томе што редовно конзумира љуте папричице.

Може помоћи у борби против рака

Иако је потребно више истраживања, једна систематска анализа показала је да комбинована терапија са капсаицином може имати антиканцерогени потенцијал, посебно код рака плућа и простате.

Можда ћете живјети дуже

Истраживања показују да је редовна конзумација зачињене хране повезана са мањим ризиком од укупне смртности. Једна студија показала је смањење релативног ризика од смрти за 14 одсто код особа које једу зачињену храну пет до седам дана седмично.

Може смањити жељу за слатким

Нутриционисткиња Бони Тауб-Дикс (Bonnie Taub-Dix) истиче да љути укуси могу створити осјећај задовољења, што смањује потребу за слаткишима.

Може смањити упале

Капсаицин има антиинфламаторна својства. Једно истраживање показало је да су његови ефекти код животињских модела упоредиви са диклофенаком.

Може користити срцу

Љуте папричице могу смањити ниво ЛДЛ („лошег“) холестерола и повећати ХДЛ („добар“), побољшавајући циркулацију и смањујући ризик од срчаних болести.

Може убрзати пробаву

Код особа са осјетљивим дигестивним системом може убрзати пражњење цријева јер рецептори у дебелом цријеву постају активнији.

Може погоршати горушицу

Особе са горушицом или гастроезофагеалним рефлуксом (GERB), као и они са Кроновом болешћу, могу примјетити погоршање симптома, укључујући горушицу и пролив.

Љута храна има бројне потенцијалне користи – од убрзавања метаболизма до јачања имунитета и здравља срца – али није погодна за свакога, посебно за особе са пробавним тегобама.

Прочитајте више

Трагедија у Аргентини: Дјечак (15) убио једног и ранио осам ученика у школи

Свијет

Трагедија у Аргентини: Дјечак (15) убио једног и ранио осам ученика у школи

3 ч

0
Цијене кирија дивљају, али не и у Бечу

Занимљивости

Цијене кирија дивљају, али не и у Бечу

3 ч

0
Ђоковић у Високом, срео се са Семиром Османагићем

Занимљивости

Ђоковић у Високом, срео се са Семиром Османагићем

3 ч

0
Домаћин остао без пола стада: Срушила се зграда и убила му овце

Друштво

Домаћин остао без пола стада: Срушила се зграда и убила му овце

3 ч

0

Више из рубрике

Crna čokolada

Здравље

Тамна чоколада смањује стрес: Ево за шта је још добра

10 ч

0
Шта се дешава у тијелу ако избаците газиране сокове?

Здравље

Шта се дешава у тијелу ако избаците газиране сокове?

11 ч

0
Опасна "тиха болест" прво се испољи у устима: Обратите пажњу на прве знакове

Здравље

Опасна "тиха болест" прво се испољи у устима: Обратите пажњу на прве знакове

16 ч

0
Ваш мозак пропада ако не једете ову храну

Здравље

Ваш мозак пропада ако не једете ову храну

1 д

0

