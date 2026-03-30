Тамна чоколада смањује стрес: Ево за шта је још добра

Аутор:

АТВ
30.03.2026 14:27

Фото: Unsplash

Истраживања показују да редовна конзумација тамне чоколаде може смањити ниво хормона стреса. У једној студији, 30 испитаника је током двије недјеље свакодневно конзумирало 40 грама тамне чоколаде.

Резултати су показали да је код особа са израженијом анксиозношћу дошло до смањења кортизола и катехоламина, хормона повезаних са стресом.

Поред тога, тамна чоколада позитивно дјелује на метаболизам и здравље цријевне микробиоте. Стручњаци наводе да овакав ефекат може допринијети бољој регулацији стреса и општем здрављу организма.

Будући да стрес убрзава старење коже и смањује производњу колагена, његово смањење може имати позитиван утицај и на изглед коже.

Важно је обратити пажњу на избор чоколаде. Препоручује се квалитетна тамна чоколада са високим удјелом какаа, без додатог шећера и вјештачких састојака. Органски какао и природни заслађивачи, попут стевије, боља су опција од индустријских производа богатих рафинисаним шећером.

Као алтернатива, стручњаци савјетују и конзумацију топле чоколаде без шећера, која задржава благотворна својства какаа.

