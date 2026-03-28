Logo
Large banner

Годишња доба имају утицај на сан: Ево зашто у прољеће спавамо мање

Аутор:

АТВ

28.03.2026

18:27

Коментари:

0
спавање сан
Фото: pexels/Polina

Доласком прољећа и помјерањем сата, дани постају дужи и свјетлији.

Иако уживамо у топлијем времену и природи која се буди, једна промјена многима не одговара – током прољећа и љета спавамо краће него зими.

Зими тијело тражи више одмора

Ново истраживање показује да људи током тамних и хладних зимских мјесеци имају већу потребу за сном. Чак и у градовима, гдје смо стално изложени вјештачком свјетлу, сезонске разлике у спавању и даље постоје.

Научници истичу да би те разлике биле још израженије када бисмо живјели потпуно у складу с природним свјетлом.

Улога мелатонина и унутрашњег сата

Ранија истраживања показала су да изложеност вјештачком свјетлу прије спавања смањује лучење мелатонина – хормона који регулише наш циркадијални ритам, односно природни циклус спавања и будности.

Ипак, чак и уз доминацију вјештачког свјетла, тијело и даље реагује на промјене годишњих доба.

РЕМ фаза сна се мијења током године

Истраживање спроведено на пацијентима с поремећајима спавања показало је да људи зими спавају дуже него љети. На примјер, у децембру су спавали око сат дуже него у јуну.

РЕМ фаза сна, у којој сањамо и која је важна за ментално здравље, била је зими дужа за око 30 минута у односу на љето.

Мијења се и дубоки сан

Научнике је посебно изненадило то што су уочене промене и у дубоком сну. Ова фаза је кључна за опоравак организма, јачање имунитета, памћење и регенерацију тијела.

Резултати су показали да је дубоки сан дужи зими него у јесен, иако ова фаза сна није директно повезана с циркадијалним ритмом.

Зашто долази до ових промјена

Стручњаци сматрају да ове промјене имају коријен у еволуцији. Људско тијело је прилагођено природним циклусима свјетла и таме, па зими, када су јутра мрачна, организам „тражи“ дужи одмор.

Постоји неколико једноставних начина да побољшате сан током цијеле године:

  • проводите вријеме на дневном свјетлу ујутро
  • избјегавајте јаку свјетлост и екране прије спавања
  • одржавајте пријатну температуру у просторији за спавање

Треба ли мијењати навике спавања?

Научници сматрају да би било корисно прилагодити ритам спавања годишњим добима. Како зими тијело тражи више сна, ранији одлазак у кревет може помоћи да се организам боље одмори.

Ако током цијеле године задржимо исти распоред спавања, постоји могућност да зими редовно губимо један до два сата сна, што може негативно утицати на здравље.

(Новости Магазин)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Спавање

godišnja doba

Прољеће 2026

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner