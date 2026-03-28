Вјештачка интелигенција диктира тржиште рада: Који су послови будућности?

28.03.2026
Нове категорије послова се развијају како би подржале интеракцију између човјека и вјештачке интелигенције. Људски надзор остаје кључан за сигурно и ефективно управљање АИ технологијом.
У доба вјештачке интелигенције појављују се нове категорије послова који се не уклапају у постојеће организационе шеме, а фокусирани су на сарадњу између човјека и вјештачке интелигенције, комбиновањем стручности машинског учења са психологијом, организационим дизајном и управљањем токова рада.
За већину фирми кључан изазов је открити како би људи и вјештачка интелигенција требало да сарађују.
Појединци који ће се истакнути у овим улогама разумјеће како људи функционишу: њихове когнитивне границе, гдје повјерење опада и како људи доносе одлуке под притиском. Они такође разумију како АИ моделује размишљање, гдје не успијева и како се носи са несигурношћу.
У посљедњих неколико година организације су првенствено приступале усвајању вјештачке интелигенције додавањем алата постојећим пословима или њиховим проширивањем. Често су нова радна мјеста била једноставно препаковане инжењерске или техничке позиције. Међутим, како фирме прелазе са пилота на производњу, фокус се почиње помјерати.
Неки послови су усмјерени на сигурно и стратешко управљање вјештачком интелигенцијом. Узмимо, на примјер, дизајнера одлука. Како ће фирме све више дозвољавати вјештачкој интелигенцији доношење одлука са високим улозима, попут откривања превара, одобравања зајмова и утврђивања кредитних резултата, биће им потребна особа која ће обликовати начин на који ће одлуке бити донесене.
Тренутно научници и инжењери података обављају тај посао као дио изградње система. Али у блиској будућности, неко ће морати да сједи између алгоритама и исхода, што ће бити задатак дизајнера одлука. Они ће креирати оквире и одржавати одговорност.
Други послови су усмјерени на обезбјеђивање усклађености АИ-а са вриједностима и пословним циљевима фирме. Тиме ће се бавити службеник за искуство са вјештачком интелигенцијом.
За разлику од главног службеника за АИ, који се обично фокусира на развој производа, управљање и имплементацију, службеник за искуство са вјештачком интелигенцијом изричито је одговоран за то како се АИ понаша у интеракцији са људима.
Одређене врсте фирми и индустрија вјероватно ће предводити у увођењу оваквих послова. На примјер, у здравству, помоћници засновани на вјештачкој интелигенцији и роботи за велнес често комуницирају са пацијентима, а посао службеника за искуство са вјештачком интелигенцијом био би да технологија дјелује емпатично, поуздано и сигурно. Слично би могло бити и са образованим технолошким фирмама.
Фирме ће такође требати раднике усмјерене на креирање етичких оквира за вјештачку интелигенцију и постављање заштитних бројева. То је важан задатак јер је изградња етичке вјештачке интелигенције сложена и компликована, а тога ће се прихватити савјетници за дигиталну етику и слична занимања како би изградили сигурносне системе за АИ и роботику са довољно контролних тачака и повратних петљи за рано откривање проблема.
Они ће такође бити одговорни за праћење индустријских стандарда и регулаторних захтјева. Још не постоји управљачко тијело за сигурносне стандарде вјештачке интелигенције, већ се фирме придржавају смјерница институција као што је Међународна организација за стандардизацију (ИСО).
Међутим, ИСО не може спречити сваки проблем, и фирме ће морати да имају неког ко је фокусиран на сигурност. Без обзира на то која нова радна мкеста буду створена, људски надзор ће остати кључан, преноси Мондо.
