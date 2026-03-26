Људи воле да користе АИ, али га се све више плаше

Аутор:АТВ
26.03.2026
16:41
Вјештачка интелигенција помаже људима да раде брже, лакше и имају више времена за породицу, али истовремено буди све већи страх, од губитка посла до слабљења способности размишљања.
Велико истраживање компаније Антхропиц показује да је однос људи према вјештачкој интелигенцији прилично сложен.
Од људи који користе АИ као утјеху у ратним условима, преко родитеља којима ова технологија помаже да заврше посао на вријеме и више буду са дјецом, па до адвоката који страхују да због ње губе способност самосталног размишљања, студија открива широк спектар очекивања, али и бојазни.
Антхропиц је разговарао са више од 80.000 људи из 159 земаља, што ову анализу чини једним од највећих истраживања те врсте.
Главни закључак је помало непријатан: оно што људи највише воле код вјештачке интелигенције често је управо оно чега се највише плаше.
Овај феномен назван је “свјетло и сјенка”, док многи АИ доживљавају као вид емоционалне подршке, чак три пута више испитаника страхује да би могли постати зависни од ње.
Многи су навели да им АИ помаже у тешким животним тренуцима, попут губитка блиских особа или живота у ратним околностима.
Један испитаник из Украјине, који не може да говори, истакао је да му је АИ омогућио комуникацију са пријатељима готово у реалном времену, нешто што је раније сматрао немогућим.
У пословном окружењу, вјештачка интелигенција се најчешће користи за аутоматизацију задатака, чиме људима ослобађа вријеме за важније ствари. Међутим, када су упитани шта им то заправо доноси, већина је одговорила, више времена за породицу.
Ипак, ова технологија има и своју другу страну. Поједини корисници страхују да би могли изгубити способност критичког размишљања.
Један адвокат навео је да користи АИ за преглед уговора како би уштедио вриеме, али истовремено осећа забринутост да све мање размишља самостално.
Истраживање је показало да су управо правници међу професијама које највишеј осјећају и користи и ризике АИ-ја, скоро половина њих већ се сусрела са непоузданим резултатима, али су истовремено забиљежили и највеће предности када је ријеч о доношењу одлука.
Само 11 одсто испитаника рекло је да нема никакве страхове у вези са вјештачком интелигенцијом, док је преосталих 89 одсто навело пет кључних брига.
Највећи проблем за кориснике јесте непоузданост АИ-ја, 27 одсто њих страхује од погрешних одлука, док 22 одсто истиче побољшање доношења одлука као предност.
Слиједе бриге о утицају на тржиште рада и економију, укључујући стагнацију плата и раст неједнакости (22 одсто), као и страх да АИ доноси одлуке без људске контроле и да људи постају пасивни (такође 22 одсто).
На четвртом мјесту је губитак способности критичког мишљења (16 одсто), док је на посљедњем мјесту забринутост због недостатка регулативе и нејасне одговорности када дође до грешака (15 одсто).
На глобалном нивоу, око 67 одсто испитаника има позитиван став према вјештачкој интелигенцији, али постоје велике разлике међу регионима.
У Сјеверној Америци, Западној Европи и Океанији људи су више забринути због недостатка регулације, могућег надзора и злоупотреба.
С друге стране, у подсахарској Африци, Латинској Америци и Јужној Азији АИ се доживљава знатно позитивније, као алат који олакшава покретање бизниса и приступ образовању.
Један испитаник из Камеруна навео је да му је АИ омогућио да стекне знања из више области истовремено и тако напредује у каријери, упркос ограниченим ресурсима.
У Источној Азији, корисници су мање забринути око тога ко контролише АИ, али више страхују од његовог утицаја на менталне способности.
Општи тренд показује да у богатијим земљама, гдје се АИ већ активно користи на послу, људи више страхују за радна мјеста. У сиромашнијим државама, гдје ова технологија још није широко присутна, бриге су мање изражене, јер доминирају други економски проблеми, пише Еуроњуз..
Из компаније Антхропиц поручују да ће резултати истраживања помоћи у даљем развоју њиховог АИ система Цлауде.
