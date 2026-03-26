Мундијалски бараж: Сјеверна Македонија на "Борчев погон" циља подвиг у Копенхагену

26.03.2026
Фудбалере Сјеверне Македоније вечерас у Копенхагену очекује утакмица мундујалског баража против селекције Данске.
Тим селектора Гоцеа Седлског минуле дане је искористио да се што боље спреми за велики испит на "Паркен стадиону", с репрезентативна акција у Скопљу је окупила старо друштво из Бањалуке.
Себастијан Херера, Дамјан Шишковски и Бобан Николов добили су позив у репрезентацију Сјеверне Македоније, а Херера и Шишковски, првотимци бањалучког Борца искористили су прилику да свог клупског саиграча из прошле сезоне упознају са резултатима у текућој сезони.
Херера је својим добрим партијама у Борчевом дресу заслужио дебитантски позив у репрезентацију Сјеверне Македоније.
Дамјан Шишковски стални је члан ове селекције, док је Бобан Николов до сада одиграо 49 утакмица и након више од двије године поново је у репрезентативном табору.
"Захвалан сам селектору што ме је уврстио у репрезентацију и спреман сам да му се својим залагањем и односом према дресу и грбу који бранимо одужим за указано повјерење. Сјеверна Македонија је моја друга земља. Ту сам фудбалски стасао, стекао бројне пријатеље, упознао своју данашњу супругу, научио језик и обичаје. Знам да се од "странаца" увијек очекује да донесу квалитет више на терену, али сам спреман за тај изазов. Позив у репрезентацију Сјеверне Македоније за мене је велика част и поносан сам што ћу да браним боје националног тима", рекао је недавно Херера који би могао да се нађе и у стартној постави за дуел са Данском.
Утакмица у Копенхагену почиње у 20.45 часова.
