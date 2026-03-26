Logo
Large banner

Мундијалски бараж: Сјеверна Македонија на "Борчев погон" циља подвиг у Копенхагену

Аутор:

АТВ

26.03.2026

16:36

Коментари:

0
Себастијан Херера, Дамјан Шишковски и Бобан Николов
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалере Сјеверне Македоније вечерас у Копенхагену очекује утакмица мундујалског баража против селекције Данске.

Тим селектора Гоцеа Седлског минуле дане је искористио да се што боље спреми за велики испит на "Паркен стадиону", с репрезентативна акција у Скопљу је окупила старо друштво из Бањалуке.

Себастијан Херера, Дамјан Шишковски и Бобан Николов добили су позив у репрезентацију Сјеверне Македоније, а Херера и Шишковски, првотимци бањалучког Борца искористили су прилику да свог клупског саиграча из прошле сезоне упознају са резултатима у текућој сезони.

Херера је својим добрим партијама у Борчевом дресу заслужио дебитантски позив у репрезентацију Сјеверне Македоније.

Дамјан Шишковски стални је члан ове селекције, док је Бобан Николов до сада одиграо 49 утакмица и након више од двије године поново је у репрезентативном табору.

"Захвалан сам селектору што ме је уврстио у репрезентацију и спреман сам да му се својим залагањем и односом према дресу и грбу који бранимо одужим за указано повјерење. Сјеверна Македонија је моја друга земља. Ту сам фудбалски стасао, стекао бројне пријатеље, упознао своју данашњу супругу, научио језик и обичаје. Знам да се од "странаца" увијек очекује да донесу квалитет више на терену, али сам спреман за тај изазов. Позив у репрезентацију Сјеверне Македоније за мене је велика част и поносан сам што ћу да браним боје националног тима", рекао је недавно Херера који би могао да се нађе и у стартној постави за дуел са Данском.

Утакмица у Копенхагену почиње у 20.45 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

fudbal

Sjeverna Makedonija

Себастијан Херера

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner