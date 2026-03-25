Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

25.03.2026
15:16
Док се Килијан Мбапе полако враћа у препознатљиву форму, европски медији брује о медицинском пропусту који је могао да му оконча каријеру.
Француски "Радио Монте Карло" и шпанска "Марка" открили су бизаран разлог због којег прва звијезда Реала недјељама није осјећала бољитак – љекари су му дијагностиковали повреду десног кољена, док је проблем заправо био у лијевом.
Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима
Познати новинар Данијел Риоло подигао је велику прашину износећи детаље о немару медицинске службе "Краљевског клуба“.
"Мбапе није знао шта му је, а играо је утакмице... Могао је да покида кољено. Наставио је да игра и видио је да га и даље боли, знао је да нешто није у реду. Дозволите ми да вам кажем нешто: грешка је била огромна, а то је да су му прегледали друго кољено. Схватићете да ако играте са повредом, а то не знате, можете се озбиљно повриједити“, истакао је Риоло.
Након што је пет пута морао да прекида тренинге и утакмице због упорног бола, видно фрустрирани Мбапе одлучио је да узме ствар у своје руке.
Отпутовао је у Француску код чувеног стручњака Бертрана Сонерија-Котеа, човјека који је лијечио Бензему и оперисао Ибрахимовића.
Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм
Испоставило се да је повреда вукла коријене још од меча против Селте (7. децембра). Од тада је Килијан под боловима играо против Алавеса, Талавере и Севиље, вјерујући погрешној дијагнози. Тек након интервенције француског љекара и правилне рехабилитације, нападач се вратио на терен у мечевима против Ситија и у недјељном дербију.
Иако је сада на турнеји са репрезентацијом и тврди да је проблем прошлост, Мбапе не крије да је прошао кроз тежак период због туђег немара.
"Дијагнозу су ми саопштили одређеног датума који тренутно не могу да откријем. Тај период нисам прошао на најбољи могући начин, нисам баш био најсрећнији играч на свијету“, признао је Француз.
Ужас у школи: Ученик убио двије особе
Ипак, у свом посљедњем обраћању покушао је да смири страсти:
"Кољено је добро, много боље. Ствари иду прилично добро, иако знам да је било много нагађања и да су изречене лажне ствари. То је живот врхунског спортисте".
