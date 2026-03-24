Logo
Large banner

Српски коментатор остао у невјерици због Модрића: "Молим те, понови то"

Аутор:

АТВ

24.03.2026

23:01

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Гд‌је год се појави Лука Модрић – настаје посебна атмосфера. Хрватски капитен већ годинама изазива огромно интересовање навијача и медија широм свијета, а сцена из Мајамија то је још једном потврдила.

Уочи окупљања репрезентације у САД-у, гд‌је Хрватску у Орланду чекају пријатељске утакмице против Колумбије и Бразила, Модрић је кратко боравио у Мајамију. Тамо је пратио меч свог кума Марина Чилића, који је након велике борбе изгубио од Александера Зверева.

Сусрет који је постао главна прича

Но, оно што се догодило ван терена брзо је постало главна прича.

Модрић је тамо срео новинара Спорт Клуба Небојшу Вишковића, познатог по тениским преносима, а њихов сусрет претворио се у тренутак који је коментатор дуго памтио.

"Сишли смо доле и налетели на Луку и Андреја Крамарића. Лука је разговарао с Марином Чилићем, а ми смо се пристојно поздравили и склонили да им не сметамо", испричао је Вишковић.

Тренутак за памћење

Али ту прича није стала.

"У једном тренутку Лука нам сам прилази, пружа руку и каже да му је драго. Рекао сам му да нам је велика част и да смо са Спорт Клуба, а он одговара: "Па знам, пратим све, знам све". Тада сам му рекао: "Молим те, можеш ли то поновити, морам то снимити", додао је.

Тај спонтани тренутак потпуно је изненадио српског коментатора, који није очекивао такву реакцију једног од највећих фудбалера данашњице.

Потез који није изузетак

Но, они који прате Модрића знају – такви потези нису изузетак.

Хрватски капитен већ годинама, без обзира на статус и величину, остаје приземан и доступан, што додатно појачава утисак који оставља гд‌је год се појави.

А сада га, уз пажњу каква га прати широм свијета, чекају нови изазови – Хрватска у Орланду игра против Колумбије и Бразила, у утакмицама које ће бити важна провјера уочи Свјетског првенства, преноси Тпортал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Лука Модрић

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner