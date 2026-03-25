Сарајево не жели Дину Мерлина

АТВ

25.03.2026

20:57

Фудбалски клуб Сарајево се обратио јавности послије објављивања датума концерта најпопуларнијег пјевача БиХ - Дина Мерлина, и послао поруку да је против тога.

Наиме, разлог лежи у томе што је је у том периоду могуће да Сарајево игра утакмице у европским квалификацијама.

"ФК Сарајево жели се обратити јавности поводом информација о могућем одржавању концерта 31. јула на стадиону Кошево, што би стадион ставило ван употребе од 24. јула до 4. августа. Овај термин поклапа се с периодом европских такмичења који имају велики значај за клуб - како у спортском и резултатском смислу, тако и у контексту финансијске стабилности и дугорочног позиционирања клуба на европској сцени", навели су и додали:

"Утакмице квалификација играју се 9. и 16, затим 23. и 30. јула, те 6. и 13. августа. Подржавамо велике концерте на Кошеву, али не у терминима најважнијих утакмица, јер такви догађаји утичу на квалитет терена и услове за игру. ФК Сарајево остаје отворен за дијалог, али јасно истиче да заштита интереса клуба мора бити приоритет. Кошево није само стадион. То је дом ФК Сарајево. У европским ноћима - припада фудбалу", стоји у саопштењу на Инстаграм профилу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Фудбал

Пукла тиква: Влаховић раскинуо са дугогодишњом партнерком

3 ч

0
Килијан Мбапе

Фудбал

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

7 ч

0
Српски коментатор остао у невјерици због Модрића: "Молим те, понови то"

Фудбал

Српски коментатор остао у невјерици због Модрића: "Молим те, понови то"

23 ч

0
Скандал у европском фудбалу: Полиција упала у клубове и хапси све, објављена и имена

Фудбал

Скандал у европском фудбалу: Полиција упала у клубове и хапси све, објављена и имена

1 д

0

22

18

Добро да им срце није отказало: Затекли незваног госта у кући

22

00

Аларм у Њемачкој: Ово се није десило скоро 40 година

21

56

Шупе и шупице пале на бањалучкој Скупштини

21

52

Најзгоднија српска бака открила колико је уложила у себе

21

44

Мали Пикси умро, а онда оживио: Открио како изгледа са друге стране

