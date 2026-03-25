Сарајево не жели Дину Мерлина

Аутор:АТВ
25.03.2026
20:57
Коментари:0
Фудбалски клуб Сарајево се обратио јавности послије објављивања датума концерта најпопуларнијег пјевача БиХ - Дина Мерлина, и послао поруку да је против тога.
Наиме, разлог лежи у томе што је је у том периоду могуће да Сарајево игра утакмице у европским квалификацијама.
"ФК Сарајево жели се обратити јавности поводом информација о могућем одржавању концерта 31. јула на стадиону Кошево, што би стадион ставило ван употребе од 24. јула до 4. августа. Овај термин поклапа се с периодом европских такмичења који имају велики значај за клуб - како у спортском и резултатском смислу, тако и у контексту финансијске стабилности и дугорочног позиционирања клуба на европској сцени", навели су и додали:
"Утакмице квалификација играју се 9. и 16, затим 23. и 30. јула, те 6. и 13. августа. Подржавамо велике концерте на Кошеву, али не у терминима најважнијих утакмица, јер такви догађаји утичу на квалитет терена и услове за игру. ФК Сарајево остаје отворен за дијалог, али јасно истиче да заштита интереса клуба мора бити приоритет. Кошево није само стадион. То је дом ФК Сарајево. У европским ноћима - припада фудбалу", стоји у саопштењу на Инстаграм профилу.
