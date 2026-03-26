Помоћу соли ћете добити најљепше офарбана васкршња јаја

26.03.2026

16:12

Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.
Фото: Pexels

Уколико желите да ваша васкршња јаја добију интензивне и живописне боје у рекордном року, фарбање помоћу соли је идеална метода.

Она омогућава да боја одмах прионе на јаја, а притом можете постићи занимљиве текстуре и шаре.

Уз мало стрпљења док се јаја суше, резултат ће бити спектакуларан. На јајима можете оставити слој соли ради декорације или их испрати.

Састојци:

  • 1 шоља крупне кухињске соли
  • 1 кашика јестиве боје по избору
  • кувана јаја
  • кесе за замрзивач са затварачем

Припрема:

1. корак: Припрема соли

У већу пластичну кесу са затварачем ставите со и додајте боју. Затворите кесу и добро је промијешајте и масирајте док боја равномјерно не прекрије сву со. У галерији испод погледајте како да јаја не попуцају током кувања.

2. корак: Фарбање јаја

Додајте кувано јаје у кесу са обојеном сољу, затворите и нежно котрљајте јаје кроз со док не добијете жељену боју.

3. корак: Сушење

Извадите јаје из кесе и ставите га на убрус да се осуши. Со можете оставити на јајима ради занимљиве текстуре или их након сушења брзо испрати за глатку површину.

(Ствар укуса)

