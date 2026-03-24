Јаје као природно ђубриво: Закопајте га у земљу за бољи принос

24.03.2026
22:45
Кориштење сирових јаја као природног ђубрива постаје све популарније међу баштованима.
Јаја садрже калцијум, фосфор и азот који побољшавају раст, развијају коријен и јачају отпорност биљака.
Свако ко се бави баштованством зна да добра берба не зависи само од садње и заливања. Земљиште тражи пажњу, правилну његу и адекватну исхрану. Управо зато све више људи тражи природна и безбједна рјешења за ђубрење – а једно од њих многима на први поглед дјелује необично.
Ријеч је о кориштењу сирових јаја као природног ђубрива. На почетку, ова идеја изазива невјерицу.
Једна жена, која је одлучила да проба ову методу, била је предмет подсмијеха комшија. Међутим, већ послије неколико мјесеци, када су видјели колико су јој биљке здравије и род обилнији, и сами су почели да закопавају јаја у својим баштама.
Кокошија јаја садрже низ хранљивих материја важних за раст биљака.
Калцијум јача ћелијске зидове и помаже биљкама да буду отпорније на болести, док фосфор учествује у развоју коријена, цвјетова и плодова – посебно код парадајза, паприке и кромпира. Азот, с друге стране, подстиче раст и развој зелене масе.
Осим тога, јаје је органско ђубриво које се разлаже у земљишту, побољшава његову структуру и помаже да задржи влагу, чинећи хранљиве материје доступнијим коријену.
Најчешћи начин је да се сирово јаје стави директно у рупу приликом садње.
Ископа се рупа дубине 10 до 15 центиметара, убаци јаје, прекрије земљом, а затим се изнад сади биљка. Како се јаје постепено разлаже, ослобађа хранљиве материје које биљка користи.
Ако су биљке већ посађене, јаја се могу додати касније – довољно је ископати неколико мањих рупа поред биљке, разбити јаје и прекрити земљом.
За још бољи ефекат, јаја се могу комбиновати са компостом, хумусом или дрвеним пепелом, чиме се додатно обогаћује земљиште.
Љуске од јаја такође имају велику вриједност. Богате су калцијумом и помажу да земља буде растреситија и прозрачнија.
Могу се уситнити и посути око биљака или умијешати у земљу приликом копања.
Оно што је почело као експеримент, брзо је постало пракса. Наравно, ово није једина тајна добре баште, али се показало као једно од најједноставнијих и најприступачнијих рјешења.
А најбољи дио? Јаја се већ налазе у готово сваком домаћинству, преноси Жена.рс.
