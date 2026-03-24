Нереалне сцене у Словенији: Војска се укључила

24.03.2026
22:39
Паника због могуће несташице горива захватила је и Словенију, гдје су власти посегнуле за ванредним мјерама како би стабилизовале снабдијевање.
У помоћ је укључена и словеначка војска, чија логистичка бригада учествује у дистрибуцији нафтних деривата широм земље.
Како је објављено на званичним каналима војске, у складу с одлуком Владе Републике Словеније припремљени су тимови и материјална средства за осигурање снабдијевања грађана горивом.
У ту сврху активиране су и посаде цистерни за гориво у саставу 670. логистичке бојне.
Посаде су прошле додатну обуку те су већ распоређене на терену, гдје учествују у превозу и достави горива. Војска истиче како њихове цистерне већ доприносе стабилнијем снабдијевању и убрзавању испорука према бензинским пумпама.
У Словенији је од поноћи 24. марта на снази одлука о ограничењу точења горива на бензинским пумпама, с циљем смањења проблема са снабдијевањем нафтним дериватима.
Точење горива на бензинским пумпама ограничено је на 50 литара по особи дневно те 200 литара по правној особи и по физичкој особи која се бави привредом, укључујући пољопривреду.
Ограничења ће бити на снази до даљњег. Влада је такође активирала словеначку војску, која ће учествовати у снабдијевању, а њени припадници биће на располагању и за превоз горива, те је позвала дистрибутере да координишу испоруке из складишта до бензинских пумпи, чиме ће се испоруке горива до пумпи убрзати.
