Logo
Large banner

Нереалне сцене у Словенији: Војска се укључила

Аутор:

АТВ

24.03.2026

22:39

Коментари:

0
Словеначка војска развози гориво
Фото: Фејсбук

Паника због могуће несташице горива захватила је и Словенију, гдје су власти посегнуле за ванредним мјерама како би стабилизовале снабдијевање.

У помоћ је укључена и словеначка војска, чија логистичка бригада учествује у дистрибуцији нафтних деривата широм земље.

Како је објављено на званичним каналима војске, у складу с одлуком Владе Републике Словеније припремљени су тимови и материјална средства за осигурање снабдијевања грађана горивом.

У ту сврху активиране су и посаде цистерни за гориво у саставу 670. логистичке бојне.

Посаде су прошле додатну обуку те су већ распоређене на терену, гдје учествују у превозу и достави горива. Војска истиче како њихове цистерне већ доприносе стабилнијем снабдијевању и убрзавању испорука према бензинским пумпама.

У Словенији је од поноћи 24. марта на снази ​​одлука о ограничењу точења горива на бензинским пумпама, с циљем смањења проблема са снабдијевањем нафтним дериватима.

Ограничења

Точење горива на бензинским пумпама ограничено је на 50 литара по особи дневно те 200 литара по правној особи и по физичкој особи која се бави привредом, укључујући пољопривреду.

Ограничења ће бити на снази ​​до даљњег. Влада је такође активирала словеначку војску, која ће учествовати у снабдијевању, а њени припадници биће на располагању и за превоз горива, те је позвала дистрибутере да координишу испоруке из складишта до бензинских пумпи, чиме ће се испоруке горива до пумпи убрзати.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Словенија

gorivo

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner