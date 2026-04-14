Умро Саша Микић послије тешке болести

14.04.2026 22:18

Саша Микић води вијести
Фото: Printscreen/RTS

Саша Микић, новинар РТС-а и Радио Београда, преминуо је у 63. години послије кратке и тешке болести. Саша Микић је у РТС-у почео да ради 1992. године, где је највише пратио ватерполо који је играо у ЖАК-у из родне Кикинде.

Последњих седмица био је хоспитализован у болници, након што му се код куће здравствено стање погоршало.

Извештавао је са бројних ватерполо такмичења, а уз његове коментаре прослављали смо бројне медаље. Поред овог спорта у води, пратио је и Црвену звезду и фудбалску репрезентацију Србије.

Микић је од 2012. до 2017. године био уредник спортске редакције Радио Београда, када је извештавао са Олимпијских игара у Рио де Жанеиру.

Сахрана ће се одржати на градском гробљу у Кикинди у среду од 14. часова.

Ко је био Саша Микић?

Прије него што је закорачио у новинарске воде, Микић се бавио ватерполом, спортом којем је остао вјеран током читаве каријере. Прве новинарске кораке начинио је на Радио Индексу, још током студија на Филолошком факултету у Београду. Први уредник био му је Ристо Кубура, који је препознао његов таленат и усмјерио га ка професионалном новинарству.

Током студирања почиње да ради на Телевизији Београд, где га је, по препоруци колеге са факултета, довео Раде Поповић, аутор култне емисије „Коњи преко јуре“. Из Београдске хронике убрзо прелази у спортску редакцију РТС, где је изградио препознатљив стил и ауторитет.

Посебно мјесто у његовој каријери заузима извештавање са великих ватерполо такмичења. Све је почело на Европском првенству, 1997. године, у Севиљи. Током дугогодишње каријере пратио је и коментарисао наступе репрезентације Србије на највећим међународним смотрама, укључујући и Летње олимпијске игре 2016, у Рио де Жанеиру, као и утакмице водећих српских ватерполо клубова, преноси Спортал.

Прочитајте више

Састанак Градског одбора СНСД-а у Бијељини

Република Српска

Додик: Главни реметилачки фактор развоја Бијељине је градоначелник

1 ч

0
Направили и кућице: Лажна путарина годину и по пљачкала народ, невјероватна зарада

Занимљивости

Направили и кућице: Лажна путарина годину и по пљачкала народ, невјероватна зарада

1 ч

0
Намјештај гори испред стамбене зграде у Сарајеву

Друштво

Запалили намјештај испред зграде, морали реаговати ватрогасци

1 ч

0
Лионел Меси-26022026

Фудбал

Шок у МЛС лиги: Месијев тренер и најбољи пријатељ поднио оставку

1 ч

0

Више из рубрике

Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.

Србија

Држављанин Србије тешко рањен у Барселони

1 ч

0
Полиција Србија

Србија

Несрећа у фабрици у Лозници! Погинуо радник

7 ч

0
дијете код доктора

Србија

Пацијент ударио доктора у болници: Био незадовољан третманом?

13 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Бившој жени упутио језиве пријетње: Полиција у стану пронашла арсенал оружја

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Барсини голови недовољни, Атлетико Мадрид у полуфиналу

23

00

Ливерпул поново немоћан пред ПСЖ-ом, крај европског сна

22

37

Каран: Локална власт не прати развој и велика улагања републичких институција у Бијељину

22

18

Умро Саша Микић послије тешке болести

22

13

Додик: Главни реметилачки фактор развоја Бијељине је градоначелник

