Направили и кућице: Лажна путарина годину и по пљачкала народ, невјероватна зарада

14.04.2026 22:08

На једном државном путу у западној Индији, возачи су чак годину и по дана плаћали путарину - потпуно непознатим људима. Није било никакве службене концесије ни државних запосленика, већ група превараната која је поставила лажну наплатну кућицу.

Лажни наплатни пункт као из филма

Превара је била готово савршено изведена. Постојало је све што возачи очекују – рампе, саобраћајни знакови, организација саобраћаја. Све је дјеловало потпуно легитимно.

Преваранти су искористили простор напуштене творнице керамике и ондје направили импровизовани излаз с цесте, преусмјеравајући промет даље од правог наплатног мјеста које се налазило свега неколико километара даље.

Кључ успјеха била је психологија.

Путарина је била упола јефтинија него на службеним пунктовима, а возачима је речено да новац иде за изградњу храмова у оближњем селу.

Тако су многи вјеровали да истовремено штеде новац и чине добро дјело. Управо та комбинација показала се пресудном.

Зарада од готово 700.000 евра

Према процјенама, преваранти су на овај начин зарадили око 75 милиона рупија, односно приближно 700.000 евра.

Полицији је требало чак 18 мјесеци да разоткрије и заустави цијелу операцију те приведе одговорне особе, преноси Тпортал.

Путарина

Индија

Наплата путарине

превара

Прочитајте више

Намјештај гори испред стамбене зграде у Сарајеву

Друштво

Запалили намјештај испред зграде, морали реаговати ватрогасци

1 ч

0
Лионел Меси-26022026

Фудбал

Шок у МЛС лиги: Месијев тренер и најбољи пријатељ поднио оставку

1 ч

0
Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.

Србија

Држављанин Србије тешко рањен у Барселони

1 ч

0
Дејан Босанчић

Фудбал

Дискретни херој, Дејан Босанчић, побиједио болест и поново тресе мреже

2 ч

0

Више из рубрике

Фотограф из БиХ нашао кости, мисли да припадају народном хероју

Занимљивости

Фотограф из БиХ нашао кости, мисли да припадају народном хероју

5 ч

0
Жена лежи у кревету током ноћи и гледа у телефон

Занимљивости

Плава свјетлост под лупом: да ли нас екрани заиста лишавају сна

6 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 14. април: Шта нам звијезде доносе данас?

15 ч

0
За Стријелца је почела недјеља великих промјена

Занимљивости

За Стријелца је почела недјеља великих промјена

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Барсини голови недовољни, Атлетико Мадрид у полуфиналу

23

00

Ливерпул поново немоћан пред ПСЖ-ом, крај европског сна

22

37

Каран: Локална власт не прати развој и велика улагања републичких институција у Бијељину

22

18

Умро Саша Микић послије тешке болести

22

13

Додик: Главни реметилачки фактор развоја Бијељине је градоначелник

