Направили и кућице: Лажна путарина годину и по пљачкала народ, невјероватна зарада

На једном државном путу у западној Индији, возачи су чак годину и по дана плаћали путарину - потпуно непознатим људима. Није било никакве службене концесије ни државних запосленика, већ група превараната која је поставила лажну наплатну кућицу.
Превара је била готово савршено изведена. Постојало је све што возачи очекују – рампе, саобраћајни знакови, организација саобраћаја. Све је дјеловало потпуно легитимно.
Преваранти су искористили простор напуштене творнице керамике и ондје направили импровизовани излаз с цесте, преусмјеравајући промет даље од правог наплатног мјеста које се налазило свега неколико километара даље.
Кључ успјеха била је психологија.
Путарина је била упола јефтинија него на службеним пунктовима, а возачима је речено да новац иде за изградњу храмова у оближњем селу.
Тако су многи вјеровали да истовремено штеде новац и чине добро дјело. Управо та комбинација показала се пресудном.
Према процјенама, преваранти су на овај начин зарадили око 75 милиона рупија, односно приближно 700.000 евра.
Полицији је требало чак 18 мјесеци да разоткрије и заустави цијелу операцију те приведе одговорне особе, преноси Тпортал.
