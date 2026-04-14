Logo
Large banner

Дневни хороскоп за 14. април: Шта нам звијезде доносе данас?

Аутор:

АТВ
14.04.2026 08:04

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/Jean Neves

Доносимо вам комплетан хороскоп за 14. април 2026. годину.

Ован

На пословном плану данас је кључно да се фокусирате на завршавање започетих пројеката умјесто покретања нових. У љубави, заузети ће уживати у заједничком планирању будућег путовања, док би слободни могли размијенити поруке са особом коју познају преко пословних контаката. Припазите на зглобове и избјегавајте нагле покрете.

Бик

Очекује вас већи прилив енергије који ћете усмјерити на рјешавање дуготрајног проблема у колективу. Емотивни односи су стабилни, а заузети ће се посветити уређењу заједничког кутка, док слободни могу очекивати занимљив сусрет са особом која носи плаву одјећу у кафићу. Смањите унос кофеина.

Близанци

Данас је дан за јасну комуникацију, па изнесите своје идеје на састанку јер ће бити одлично прихваћене. Што се тиче срца, вољена особа ће тражити ваш савјет, док би слободни могли осјетити снажну привлачност према некоме кога сретну на бензинској пумпи или у превозу. Могућа је главобоља због метеоролошких прилика.

Рак

Ваша интуиција на послу ће вам помоћи да избјегнете особу која вам не жели добро. У љубави вас очекује романтично вече и искрен разговор о емоцијама, а они који су сами могли би започети причу са неким кога упознају преко заједничког пријатеља на слављу. Јачајте имунитет природним соковима.

Лав

Данас ћете добити похвалу од надређених за труд који сте уложили у претходном периоду. Заузети ће провести квалитетно вријеме у природи са партнером, док ће слободни бити заинтригирани особом која има врло специфичан смисао за хумор. Уносите више магнезијума за опуштање мишића.

Дјевица

Фокусирајте се на организацију свог радног стола, јер ће вам ред донијети нову инспирацију за креативан рад. На љубавном плану, партнер ће вас изненадити омиљеним јелом, а слободни ће схватити да их неко већ дуже вријеме посматра са симпатијама у локалној теретани. Припазите на вријеме проведено испред екрана.

Вага

Пословна сарадња са особом из другог града донијеће вам неочекивану финансијску добит. У емотивном смислу, заузети ће осјетити потребу за више пажње, док ће слободни доживјети симпатичан неспоразум који води до новог познанства у књижари. Могући су проблеми са алергијама.

Шкорпија

Ваша храброст да кажете "не" лошим пословним понудама данас ће се показати као исправна одлука. У вези влада хармонија и заједнички смијех, док ће они који су слободни привући пажњу особе која одише ауторитетом и сигурношћу. Пријала би вам медитација или тишина.

Стријелац

Дан је повољан за учење нових вјештина или пријаву на курс који сте дуго одлагали. Што се тиче емоција, партнер ће вам приредити малу кућну забаву, а слободни би могли ући у флерт са особом која се бави умјетношћу или дизајном. Повећајте унос свјежег воћа.

Јарац

Данас је вријеме за преговоре о плати или бољим условима рада, јер су звијезде на вашој страни. У емотивним односима је важно да покажете рањивост, док ће слободни бити очарани особом коју сретну током вечерњег изласка са друштвом. Контролишите крвни притисак.

Водолија

Нови пословни приједлог који добијете путем мејла може изгледати ризично, али носи велики потенцијал. У љубави ћете бити врло заштитнички настројени према вољеној особи, док ће слободни бити у дилеми између двије особе које им се допадају. Више се крећите на свјежем ваздуху.

Рибе

Данас ћете бити успјешни у рјешавању бирократских питања која су вас оптерећивала. На емотивном пољу, заузети ће уживати у слушању музике и дугим разговорима, док ће они који су сами бити изненађени позивом за кафу од особе коју су упознали на вјенчању. Припазите на квалитет сна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

Дневни хороскоп

астрологија

мјесечни хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цијене станова и даље расту: Квадрат у Бањалуци до 8.000 КМ

Економија

Цијене станова и даље расту: Квадрат у Бањалуци до 8.000 КМ

1 ч

0
Саобраћајни колапс на Лаушу. Аутобус и два аута се једва мимоилазе.

Бања Лука

Лауш под лупом: Бахата вожња и лоша инфраструктура угрожавају пјешаке

1 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Погинуо са другом на Васкрс: Од родитеља добио аутомобил вриједан 100.000 евра који их је одвео у смрт

1 ч

0
Дарко Лазић

Сцена

Емотивне ријечи Дарка Лазића: ''Још чекам да се појавиш брате мој..''

1 ч

0

Више из рубрике

За Стријелца је почела недјеља великих промјена

Занимљивости

За Стријелца је почела недјеља великих промјена

12 ч

0
Скандал на "Букингу": Процурили подаци корисника, провјерите налоге

Занимљивости

Скандал на "Букингу": Процурили подаци корисника, провјерите налоге

14 ч

0
Виктор Митић на инстаграму

Занимљивости

Дјечак из Србије изазвао помаму на мрежама: Зашто га је запратило готово 150.000 људи

15 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Прецизност и ред доносе успјех једном знаку данас

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

06

Додик: Саучешће Херцогу и Нетанјахуу поводом Дана сјећања на мученике холокауста

08

54

Инцидент на Кипру: Снаге кипарских Турака упале у зону раздвајања

08

50

НБА лига јавно признала да је Никола Јокић најбољи

08

44

Мртав пијан прије 10 ујутру: Полиција зауставила возача, а онда услиједио шок

08

38

Снажан земљотрес погодио Русију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner