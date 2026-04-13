Скандал на "Букингу": Процурили подаци корисника, провјерите налоге

Интернет платформа за резервације смјештаја Booking.com упозорила је своје кориснике да је била мета хакерског напада, у коме су "неовлашћене стране" добиле приступ неодређеном броју имена, контакт података и података о резервацијама смјештаја купаца.
Након откривања активности, предузели смо мјере да проблем обуздамо. Ажурирали смо ПИН број за ове резервације и обавијестили наше госте – наводи се у саопштењу које преноси Гардијан.
Компанија, са сједиштем у Амстердаму, није навела колико је људи погођено хаковањем а њен портпарол је навео да хакери нису имали приступ “финансијским информацијама”.
У имејлу који је Букинг упутио корисницима наводи се да су хакери можда успјели да приступе “одређеним информацијама о резервацији” смјештаја купаца.
– На основу налаза наше досадашње истраге, информације којима је приступљено могу укључивати детаље резервације и имена, имејлове, адресе, бројеве телефона повезане са резервацијом и све што сте можда подијелили са смјештајем – наводи се у обавјештењу корисницима, пише б92.
