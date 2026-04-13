Oтказано више стотина летова због штрајка у "Луфтханзи"

Више стотина летова отказано је због штрајка пилота у Луфтханзи и њеној нискотарифној подружници "Јуровингс", што је погодило десетине хиљада путника.
Синдикат пилота затражио је од својих чланова у "Луфтханзи" и регионалној подружници "Ситилајн" да данас и сутра ступе у штрајк.
Њемачки авио-превозник и синдикат су у спору око пензионог плана за пилоте. Синдикат захтијева да авио-компанија више него удвостручи доприносе.
На аеродрому у Франкфурту, највећем у Њемачкој, отказано је 570 полијетања и слијетања, а аеродром у Минхену пријавио је укупно 720 отказивања током два дана.
"Јуровингс" је саопштио да ће обавити око 300 летова, односно 60 одсто планираних летова, преноси Срна.
