Њемачка на кољенима: Компаније одлазе у стечај

АТВ
13.04.2026 11:01

Фото: Bich Tran/Pexels

Растући трошкови енергије и рада у Њемачкој и све већи економски притисак гурају многе компаније на ивицу пропасти, упозорило је неколико удружења транспортне индустрије канцелара Фридриха Мерца у отвореном писму објављеном у суботу.

Позвали су Мерца да брзо д‌јелује по питању кризе трошкова, напомињући да су шпедитери, логистичке компаније, друмски превоз робе, као и аутобуски, такси и оператери изнајмљивања аутомобила посебно тешко погођени, пише ДПА.

Већ постоји све већи број затварања предузећа и несолвентности, рекли су, пише Б92.

"Са избијањем рата у Ирану и резултирајућом нафтном кризом, сектори које представљамо суочавају се са непремостивим изазовима", наводи се у писму.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

