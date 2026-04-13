Цијене станова скочиле за скоро 65 одсто

Цијене станова у Европској унији надаље расту, а за једну деценију скочиле су за скоро 65 одсто, наводи се у данас објављеном извјештају Евростата.

Тржиште некретнина у Европској унији забележило је значајан раст у четвртом кварталу 2025. године, при чему су цијене станова скочиле за 5,5 одсто, док су станарине порасле за 3,2 одсто у односу на исти период претходне године.

Тренд поскупљења настављен је и на кварталном нивоу, па су некретнине у односу на треће тромесјечје 2025. године скупље за 0,8 одсто, а станарине за 0,6 одсто.

У периоду од 2015. до трећег квартала 2025. године, цијене станова у Европској унији су у просјеку порасле за чак 64,9 одсто, док је закуп поскупио за 21,8 одсто.

На нивоу појединачних држава, цијене станова од 2015. до четвртог квартала 2025. расле су брже од станарина у чак 25 земаља чланица Европске уније.

Мађарска се издваја као апсолутни рекордер по поскупљењу, пошто су цијене станова у тој земљи од 2015. порасле за чак 290 одсто, следи Португалија уз поскупљење од 180 одсто, Литванија 168 одсто и Бугарска 157 одсто.

Изузетак на мапи Европе представља Финска, једина земља Уније у којој су цијене некретнина данас ниже него прије десет година, односно благо су пале за три одсто.

У поменутом периоду је пораст станарина забиљежен у свим чланицама Европске уније, а ситуација је такође најтежа у Мађарској, гдје су кирије више него удвостручене, односно скочиле су за 109 одсто.

Висок пораст трошкова становања забележен је и у Литванији, гдје су станари суочени са поскупљењима од 88 одсто, као и у Ирској и Пољској, гдје су кирије порасле за по 76 одсто, наводи се на веб страници Евростата.

(Б92)