Соларни панели за Пољопривредну задругу "Кооператива“

Аутор:АТВ
Иза воћара је изузетно тешка година. Лоше временске прилике довеле су до смањених приноса, па је воћа на стаблима било мање него што је очекивано.
"Биле су три четири године које су биле слабог квалитета слабо роди, уствари година буде добра али на крају нас пресјече некакав мраз и неко невријеме, некакав лед, град који побије и уништи нам", каже за АТВ Бране Радановић, воћар.
Лоша година довела је до тога да Пољопривредна задруга "Кооператива“ није имала шта да откупи од домаћих воћара. Рачуни за струју остали су исти. За рад хладњаче у Омарској мјесечно је потребно издвојити двије и по хиљаде марака за трошкове електричне енергије. У ситуацији када нема довољно воћа овакви трошкови су неодрживи.
"Ми тренутно нешто смо воћа продавали сад искључиво наши приходи су продаја брашна и продаја сокова, то су наши приходи. Имамо смањене приходе немамо продају воћа која нам је основни извор прихода и самим тим смо дошли у проблеме", рекао је Радивој Вујковић, директор Пољопривредне задруге "Кооператива“, Приједор.
Из Градске управе потврђено је да ће задруга добити додатна средства из буџета како би Задруга остала конкурентна на тржишту. Као трајно рјешење за смањење трошкова ради се на уградњи соларних панела на објекат хладњаче.
"Тренутно пољопривредна задруга Кооператива која управља том хладњачом се сусреће са одређеним изазовима као што су трошкови закупнине, трошкови за електричну енергију за остале комуналне услуге. С тим у вези смо имали састанак са њиховим представницима и са градоначелником на којем смо дефинисали неке смјернице којима треба ићи у наредном периоду да се смање ти оперативни трошкови и да помогнемо задрузи да она буде конкурентнија на тржишту", каже Жарко Тубин, начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој града Приједора.
Прелазак на обновљиве изворе енергије требао би трошкове струје свести на минимум. Циљ је радити на мјерама које ће допринијети стабилизацији рада задруге и очувању домаће пољопривредне производње у Приједору.
