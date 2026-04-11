Произвођачи упозоравају: Цијене пелета би могле нагло расти

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иако се овогодишња гријна сезона у Републици Српској још није завршила, произвођачи пелета већ упозоравају грађане да се на вријеме снабдију овим енергентом за наредну сезону, јер би цијене, како кажу, могле дивљати.
Разлози могућег раста цијена:
Истичу да ће због актуелних дешавања на Блиском истоку у наредном периоду сигурно доћи до повећане потражње од стране европских земаља.
Горан Ивановић, представник произвођача пелета у БиХ, казао је за "Независне новине" да се тржиште поново суочава са изазовима сличним онима из 2022. године.
"Имамо ситуацију која подсјећа на 2022. годину, када је дошло до великог поремећаја на европском тржишту усљед проблема са снабдијевањем гасом. Тада је, као посљедица, дошло до огромне потражње за пелетом. Све указује на то да би се сличан сценарио могао поновити, што би могло довести до наглог раста цијена", казао је Ивановић.
Он истиче да су складишта у Европи тренутно на ниском нивоу те да је дуга и хладна зима у земљама попут Аустрије, Њемачке и Италије додатно исцрпила залихе.
Због тога се очекује да би врло брзо могла порасти потражња за пелетом из Босне и Херцеговине за извоз на европско тржиште.
"Било би добро препоручити домаћем становништву да се на вријеме снабдије пелетом, по тренутним цијенама које се крећу од 530 до 560 КМ по тони", нагласио је Ивановић.
Говорећи о будућим кретањима цијена, Ивановић наводи да је тешко давати прецизне прогнозе, али упозорава да су цијене енергената већ порасле за 20 до 30 одсто, те да ни пелет неће бити изузетак из тог тренда.
"Тренутно имамо и одређене проблеме у производњи. Отежан је извоз обловине из шума због великих сњежних падавина, а снијег ће се задржати још неко вријеме. Такође, суочавамо се са потешкоћама у набавци сировине. У наредном периоду очекују нас разговори са представницима министарстава и шумских газдинстава како бисмо покушали пронаћи рјешења", додао је он.
На крају, Ивановић поново апелује на грађане да не чекају почетак јесени.
"Важно је да се домаћинства снабдију на вријеме, како не бисмо дошли у ситуацију да током јесени дође до несташица, када више нема довољно простора за реакцију нити за повећање производних капацитета", закључио је Ивановић.
Дарко Партало, директор компаније "Дрвопродеx", казао је за "Независне новине" да ће због актуелних дешавања на Блиски исток готово сигурно доћи до одређених турбуленција на тржишту пелета, али изражава наду да цијене неће значајно расти.
"Надамо се да ће се сукоб на Блиском истоку што прије завршити, јер уколико потраје, тешко је предвидјети како ће се то одразити на наше, али и шире европско тржиште", казао је Партало.
Он истиче да је ситуација за сада стабилна када је ријеч о понуди и цијенама, али упозорава да глобална кретања енергената имају директан утицај и на сектор пелета.
"У нашој фирми палета од 1.050 килограма пелета тренутно кошта 590 КМ, са укљученим превозом на адресу купца. Трудимо се да задржимо стабилне цијене, али све зависи од трошкова сировине, транспорта и потражње", појаснио је Партало.
Додаје да произвођачи пажљиво прате ситуацију на међународном тржишту, јер сваки поремећај у снабдијевању гасом или другим енергентима у Европи аутоматски повећава интерес за алтернативна рјешења попут пелета.
Игор Андрић, секретар Удружења шумарства и прераде дрвета при Привредној комори Републике Српске, казао је за "Независне новине" да је логично очекивати да било какав поремећај енергената утиче на све.
"Наравно да ће пелет сигурно бити алтернатива неким горивима, поготово јер видимо да се Европа одрекла руског гаса, а сада и у ланцу снабдијевања гасом који је долазио са Блиског истока сигурно ће бити потешкоћа. Претпостављам да ће једна од замјена бити пелет", казао је Андрић.
Он је такође апеловао на грађане да набаве пелет на вријеме, јер, како каже, велики дио произвођача већ је почео са акцијским цијенама, пишу Независне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
51
12
37
12
29
12
28
12
26
Тренутно на програму