Најљепше вијести стижу из породилишта: Српска богатија за 10 беба

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 10 беба, по пет дјевојчица и дјечака, речено је у породилиштима.
У Приједору су рођене три бебе, по двије у Бањалуци и Бијељини, а у Добоју, Градишци и Зворнику по једна беба.
Једна дјевојчица и два дјечака рођени су у Приједору, у Бијељини двије дјевојчице, у Бањалуци по једна дјевојчица и дјечак, Добоју једна дјевојчица, а у Градишци и Зворнику по један дјечак.
Порода није било у породилиштима у Источном Сарајеву, Фочи, Требињу и Невесињу.
