Данас је Велика субота: Ове обичаје сваки Србин мора да зна

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају Велику суботу, други дан хришћанске жалости, који се проводи у молитви и тишини.
Велика субота представља посљедњи дан Недјеље страдања и смрти, када вјерници цјеливају плаштаницу на Христовом гробу.
Празник се такође назива и страшна субота, завалита субота или дугачка субота, како би вјерници били опоменути на дуге Христове мука на распећу, али и упутили људе да учине какво добро или милосрдно дјело.
Звонима на православним храмовима означиће се почетак васкршњег славља, а она ће након тужних дана први пут зазвонити када се уместо литургија служе царски часови, а богослужења најављују дрвеним клепалима.
Како је Велика субота дан уочи Васкрса, данас се по традицији завршавају припреме за празник
Обичај је да се кућа очисти и припреми, приправи рухо, доврши фарбање јаја и то све од самог јутра, па до заласка сунца
На данашњи дан још увијек се строго пости
Између осталих послова, мијеси се колач васкршњак
Жене не раде ручне радове, а мушкарци избјегавају тешке послове
Сматра се да сваки вјерник на Велику суботу треба да уради добро дјело, како би га срећа пратила
