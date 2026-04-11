Данас је Велика субота: Ове обичаје сваки Србин мора да зна

АТВ
11.04.2026 07:45

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају Велику суботу, други дан хришћанске жалости, који се проводи у молитви и тишини.

Велика субота представља посљедњи дан Недјеље страдања и смрти, када вјерници цјеливају плаштаницу на Христовом гробу.

Празник се такође назива и страшна субота, завалита субота или дугачка субота, како би вјерници били опоменути на дуге Христове мука на распећу, али и упутили људе да учине какво добро или милосрдно дјело.

Звонима на православним храмовима означиће се почетак васкршњег славља, а она ће након тужних дана први пут зазвонити када се уместо литургија служе царски часови, а богослужења најављују дрвеним клепалима.

Обичаји на Велику суботу

Како је Велика субота дан уочи Васкрса, данас се по традицији завршавају припреме за празник

Обичај је да се кућа очисти и припреми, приправи рухо, доврши фарбање јаја и то све од самог јутра, па до заласка сунца

На данашњи дан још увијек се строго пости

Између осталих послова, мијеси се колач васкршњак

Жене не раде ручне радове, а мушкарци избјегавају тешке послове

Сматра се да сваки вјерник на Велику суботу треба да уради добро дјело, како би га срећа пратила

