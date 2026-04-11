Очекује нас сунчано и топло вријеме

АТВ
11.04.2026 07:39

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно вријеме са сунчаним интервалима, уз температуру ваздуха до 22 степена Целзијусова.

Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, јутро је у већини крајева освануло претежно до потпуно облачно, док је на југоистоку земље забиљежена локална појава слабе кише. На сјеверу и сјеверозападу земље јутарњи часови протичу уз умјерену облачност и углавном тиху атмосферу без вјетра.

Мјерења у седам часова показала су да је најсвјежије било на Хан Пијеску са три степена, док је на Чемерну измјерено четири. У Сокоцу је забиљежено шест степени, док су Бањалука, Бијељина и Мркоњић Град јутро дочекали са седам степени Целзијусових. У Приједору, Добоју, Новом Граду, Фочи, Вишеграду и Рудом измјерено је осам степени, у Билећи девет, док је најтоплије било у Требињу са десет степени.

Метеоролози истичу да се током пријеподнева очекује постепено кидање облачности које долази са сјевера, па ће у наставку дана преовладавати промјенљиво вријеме уз сунчане периоде. Иако ће вријеме бити знатно топлије, локално је у вишим предјелима, на линији од запада ка истоку, могућа појава краткотрајне слабе кише.

Дуваће слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни вјетар, док ће на подручју Херцеговине дувати вјетар југозападног смјера. Највиша дневна температура ваздуха кретаће се у интервалу од петнаест до двадесет и два степена, док ће у планинским предјелима бити нешто свјежије са температуром од једанаест степени Целзијусових.

Сличне временске прилике очекују и становнике Бањалуке. Након облачнијег и топлијег јутра, у Крајишкој љепотици ће током дана доћи до разведравања уз сунчане интервале. Вјетар ће бити слаб, сјевероисточног смјера, а максимална дневна температура износиће око двадесет степени Целзијусових. Вече ће у већем дијелу Републике Српске бити претежно ведро и угодно.

