Патријарх Порфирије: Будимо бољи Господу и једни према другима

Његова светост патријарх српски Порфирије поручио је вечерас у Пећкој патријаршији, након служења вечерњег са изношењем плаштанице, да је треба учинити све да будемо бољи Господу и једни према другима.
Патријарх српски је рекао да свако од нас појединачно разапиње Господа када дозволи да себичност буде већа од бриге за друге и да зато треба да будемо бољи једни према другима.
Његова светост је истакао да је Велики петак, с једне стране, тужан и трагичан дан за људски род, који је разапео Господа, али је, са друге, и радостан јер је Господ побиједио смрт.
"А разапињемо га непрестано, разапиње га свако од нас појединачно кад год дозволимо да нам себичност буде већа од бриге за друге. Кад год дозволимо да егоизам, гордост, нарцисоидност владају нашим бићем, ми разапињемо Господа", рекао је патријарх Порфирије, преноси "Срна".
Патријарх је додао да Исус Христ показује надумну, бескрајну и неограничену љубав у односу на нас људе.
"Без обзира што више волимо себе него њега, он нас увек грли, са нама је и на нашој страни. А ми људи, свако од нас појединачно, као она два разбојника која су распета поред Господа, често му се ругамо", навео је српски патријарх.
Његова светост је додао да у исто вријеме имамо шансу да будемо и онај разбојник који препознаје љубав Божију и који у покајању, обраћајући се Господу, тражи опрост.
"Свако од нас носи и једног и другог разбојника. Често вређамо Господа, шибамо га, понижавамо га, пљујемо на њега својим мислима, речима и поступцима. Не поштујемо реч Господа и његове заповести и онда када не показујемо љубав према другим људима, када не показујемо да су нам потребни, када им не праштамо и када од њих не тражимо опроштај", указао патријарх Порфирије.
Српски патријарх указује да треба да се трудимо да будемо бољи међусобно и бољи према другим људима, јер само тако не спречавамо Бога, који хоће да нас спасе, да учини своје дјело.
"Нека је благословен данашњи дан и нека нам Господ свима да покајање, а то значи да иштемо опроштај од њега и једни од других, али истовремено да будемо спремни да праштамо свима све", поручио је патријарх Порфирије.
Патријарх ће на Велику суботу и на Васкрс служити литургију у Пећкој патријаршији, док ће на Васкршњи понедјељак служити свету архијерејску литургију у манастиру Високи Дечани.
