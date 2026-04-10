Добро отворите очи на граници: Због једне грешке можете платити казну до 2.000 евра

10.04.2026 16:42

Ако планирате путовање у Хрватску, важно је да већ на самом прилазу граничном прелазу обратите пажњу на избор траке, јер погрешна процјена више није безазлена грешка – може вас скупо коштати. Нова правила, уведена у оквиру европског система уласка и изласка (ЕЕС), јасно дефинишу ко смије да користи одређене колоне, а њихово кршење третира се као прекршај.

Према смјерницама хрватског Министарства унутрашњих послова, траке означене "ЕУ, ЕГП, ЦХ“ резервисане су за држављане земаља Европске уније, Европског економског простора и Швајцарске, али и за поједине држављане трећих земаља - прије свега чланове породица који имају право слободног кретања или путују у пратњи блиског сродника који је држављанин неке од тих држава.

Сви остали путници, укључујући већину држављана земаља које нису чланице ЕУ, морају користити траке означене као "Сви пасоши“. То важи како за оне који подлијежу регистрацији у ЕЕС систему, тако и за особе са важећим боравишним дозволама или дугорочним визама шенгенских земаља. У периодима појачаног саобраћаја, полиција може отворити додатне траке и усмјеравати возила како би се убрзао проток.

Казне за непоштовање ових правила нису занемарљиве. За возаче који се нађу у погрешној траци предвиђена је новчана казна од 60 евра, док за одговорна лица и институције износи могу достићи неколико стотина евра. У случају правних лица и предузетника, казне иду и до скоро 2.000 евра.

У пракси, то значи да вас један погрешан избор колоне на граници може коштати и више од 200.000 динара, па је додатни опрез и те како препоручљив. Подсјетимо,од данас, 10. априла, државе чланице Европске уније у потпуности уводе систем уласка и изласка (ЕЕС), чиме се прелази на искључиво дигиталну евиденцију прелазака спољних граница Шенгенског простора.

(Телеграф.рс)

Добро отворите очи на граници: Због једне грешке можете платити казну до 2.000 евра

