Поново успостављен саобраћај на релацији Добој - Бањалука

10.04.2026 14:42

Радници Жељезнице Републике Српске поправљају пругу
Фото: Facebook/ŽRS

Предузеће "Жељезнице Републике Српске" данас је поново успоставило саобраћај на релацији Добој – Бањалука, који је био обустављен усљед оштећења инфраструктуре због клизишта.

Жељезнички саобраћај кренуо је у 11.15 часова, саопштено је из овог предузећа.

Радови на оспособљавању инфраструктуре оштећене клизиштем на дионици пруге између станица Укрина и Шњеготина трајали су пет дана.

Из "Жељезница" захваљују ангажованим радницима и корисницима на разумијевању.

Због деформације колосијека усљед клизишта дионица пруге између Шњеготине и Укрине, на релацији Добој - Бањалука - Добој, била је затворена за саобраћање возова од 4. априла.

Тагови :

жељезнички саобраћај

Бањалука

Добој

пруга

