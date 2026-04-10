Поново успостављен саобраћај на релацији Добој - Бањалука

Предузеће "Жељезнице Републике Српске" данас је поново успоставило саобраћај на релацији Добој – Бањалука, који је био обустављен усљед оштећења инфраструктуре због клизишта.
Жељезнички саобраћај кренуо је у 11.15 часова, саопштено је из овог предузећа.
Радови на оспособљавању инфраструктуре оштећене клизиштем на дионици пруге између станица Укрина и Шњеготина трајали су пет дана.
Из "Жељезница" захваљују ангажованим радницима и корисницима на разумијевању.
Због деформације колосијека усљед клизишта дионица пруге између Шњеготине и Укрине, на релацији Добој - Бањалука - Добој, била је затворена за саобраћање возова од 4. априла.
