Поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз се једва одвија: Хиљаде бродова на чекању

Марија Милановић
10.04.2026 14:14

Фото: X/FalconUpdatesHQ/screenshot

Примирје између САД и Ирана није поново покренуло нормалне токове поморског саобраћаја кроз Ормуски мореуз, умјесто нормалног протока саобраћаја на хиљаде бродова чека на пролаз.

Бродови и даље морају да добију одобрење или да се координирају са иранским властима како би прошли, што одржава саобраћај под строгом контролом, преноси Бизнис Инсајдер (Business Insider).

Како се у тексту даље наводи, поморски саобраћај углавном обављају мањи оператери спремни на ризик, док се велике компаније и даље држе по страни.

Двонедјељно примирје између САД-а и Ирана још увијек није обновило нормалан саобраћај кроз Ормуски мореуз, остављајући једно од најважнијих свјетских нафтних уских грла углавном блокираним.

Саобраћај је и даље слаб и строго контролисан, при чему бродови морају да се координирају са иранским снагама како би прошли, наводи се у извештају компаније за поморску аналитику Виндвар (Windward).

„Услови транзита, начин наплате и правни оквир за пролаз и даље нису дефинисани. Мореуз није поново отворен — налази се у режиму надзираног застоја“, навела је горе наведена компанија.

У уторак, дан прије објаве примирја, само 11 бродова је прошло кроз мореуз, према подацима Виндвара, што је далеко испод више од 100 бродова који су обично свакодневно пролазили прије рата.

Активности у сриједу и четвртак показале су мало промјена. У сриједу је забиљежено пет теретних бродова у одласку, сви наизглед ограничени на коридор под контролом Иранске револуционарне гарде.

Подсјећања ради, Иран и САД су договорили двонед‌јељни прекид ватре и отварање Ормуског мореуза. Одлука је донесена уз посредовање пакистанског премијера.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

