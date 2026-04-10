Поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз се једва одвија: Хиљаде бродова на чекању

Аутор:Марија Милановић
Примирје између САД и Ирана није поново покренуло нормалне токове поморског саобраћаја кроз Ормуски мореуз, умјесто нормалног протока саобраћаја на хиљаде бродова чека на пролаз.
Бродови и даље морају да добију одобрење или да се координирају са иранским властима како би прошли, што одржава саобраћај под строгом контролом, преноси Бизнис Инсајдер (Business Insider).
Како се у тексту даље наводи, поморски саобраћај углавном обављају мањи оператери спремни на ризик, док се велике компаније и даље држе по страни.
Двонедјељно примирје између САД-а и Ирана још увијек није обновило нормалан саобраћај кроз Ормуски мореуз, остављајући једно од најважнијих свјетских нафтних уских грла углавном блокираним.
Саобраћај је и даље слаб и строго контролисан, при чему бродови морају да се координирају са иранским снагама како би прошли, наводи се у извештају компаније за поморску аналитику Виндвар (Windward).
WATCH 🚨— FalconUpdatesHQ (@FalconUpdatesHQ) April 10, 2026
⛴️ Ship traffic in the Strait of Hormuz over the past 24 hours
⚡️Traffic remains well below 10% of normal levels, according to Reuters.
🇺🇸 🇮🇱 🇮🇷 Iran controls access as tensions with US and Israel continue in the region. pic.twitter.com/IjIshYAitm
„Услови транзита, начин наплате и правни оквир за пролаз и даље нису дефинисани. Мореуз није поново отворен — налази се у режиму надзираног застоја“, навела је горе наведена компанија.
У уторак, дан прије објаве примирја, само 11 бродова је прошло кроз мореуз, према подацима Виндвара, што је далеко испод више од 100 бродова који су обично свакодневно пролазили прије рата.
Активности у сриједу и четвртак показале су мало промјена. У сриједу је забиљежено пет теретних бродова у одласку, сви наизглед ограничени на коридор под контролом Иранске револуционарне гарде.
Подсјећања ради, Иран и САД су договорили двонедјељни прекид ватре и отварање Ормуског мореуза. Одлука је донесена уз посредовање пакистанског премијера.
