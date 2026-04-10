Стефано Габана поднио оставку!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Италијански дизајнер Стефано Габана повукао се са мjеста предсjедника модне куће Долче & Габана коју је основао заједно са Домеником Долче, саопштила је компанија.
Како је наведено, Габанина оставка на надзорне функције ступила је на снагу 1. јануара и представља "природну еволуцију организационе структуре и управљања" компаније, пренео је Ројтерс.
Остаје у модној кући
Габана (63) ће, међутим, наставити да обавља своју креативну улогу у модној кући.
Он је био присутан и на посљедњој ревији бренда у фебруару, гдје је у првом реду сједила Мадона, преноси Танјуг.
