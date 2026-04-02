Како изабрати савршен крој одјеће за вашу фигуру?

02.04.2026 12:40

Фото: pexels/Diego Fioravanti

Није свака хаљина, блуза или сако који изгледају лијепо на вјешалици аутоматски и добар избор за вашу фигуру. Кључ за изглед у којем се осјећате самоувјерено и складно често лежи у једном, а то је крој одјеће.

Прави крој може нагласити оно што волите на себи, прикрити оно што не желите истицати и помоћи вам да свака комбинација изгледа као да је кројена по мјери.

Крој одјеће мора пратити вашу грађу

Први корак у проналажењу идеалног кроја јесте препознавање облика тијела. Без обзира на то јесте ли грађе пјешчаног сата, крушке, јабуке или правоугаоника – циљ је пронаћи крој одјеће који ствара равнотежу.

На примјер, кројеви А-линије визуално издужују доњи дио тијела, док сакои уже кројени у струку наглашавају женствену силуету. Избјегавајте прешироке или преуске комаде јер нарушавају природне пропорције.

Посматрајте како крој одјеће "сједа"

Када испробавате одјећу, обратите пажњу на детаље: да ли шавови на раменима стоје тачно гдје треба? Да ли се тканина затеже око груди или струка? Да ли вас крој спутава при ходу или сједењу? Добро скројен комад прати линију тијела, не ствара наборе и не захтијева стално поправљање. Ако нешто не "сједа" одмах, најчешће и неће ни касније.

Пропорције, шавови и детаљи

Осим самог кроја, важно је посматрати и распоред елемената на одјећи – попут џепова, копчања, рукава и дужине. Хлаче високог струка визуелно издужују ноге, док В-изрез отвара деколте и издужује врат. Сукње до кољена с благим ширењем од кукова ласкају већини фигура. Понекад и мали детаљ – попут промјене положаја шава – чини велику разлику у дојму.

Слушајте своје тијело

Најпоузданији показатељ да сте пронашли прави крој одјеће јесте осјећај. Ако вам је удобно, не осјећате потребу да увлачите стомак, повлачите хаљину наниже или намјештате рукаве – то је то. Прави крој ствара осјећај лакоће, држи вас усправно и не захтијева додатно прилагођавање.

Када пронађете крој одјеће који вам добро пристаје, запишите какав је био модел – ширина ногавица, облик струка, тип рукава – и тражите сличне при наредној куповини. Стил се не гради преко ноћи, али прави кројеви су најбољи темељ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

