Званичници Српске на промоцији публикације о страдању Српкиња у протеклом рату

У Бањалуци је у току промоција монографије са 12 аутентичних и потресних свједочења жена жртава рата из Републике Српске којој присуствују званичници Српске.
Промоцији монографије у Банском двору присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, министри у Влади Српске, представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата и бројне званице.
Монографија "Наша исповијест два - жене жртве рата из Републике Српске 1992-1995" издање је Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица и Удружења жена жртава рата Српске.
Ријеч је о наставку публикације објављене прије десет година, у којој је 15 жена из Српске свједочило о страшним тортурама које су преживјеле у протеклом рату у БиХ, а захваљујући Удружењу жена жртава рата смогле су снаге да о томе јавно проговоре.
Публикација обухвата свједочења жена о страдањима у логорима за Србе "Виктор Бубањ" и у Посавини, као и на подручју Мостара, Брадине и Сребренице и Станици полиције у Тузли.
Монографија је настала сарадњом Удружења жена жртава рата Републике Српске, Републичког центра за истраживање рата, Архива Војводине и Министарства спољних послова Србије.
Приређивач и издавач публикације за Републику Српску је Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, а за Србију Архив Војводине.
