Logo
Large banner

Спектакл Евролиге на м:тел-у: Црвена звезда и Партизан уживо на Арена 1 Премиум

Аутор:

АТВ
02.04.2026 12:30

Коментари:

0
Кошаркаш Црвене Звезде Џаред Батлер и кошаркаш Партизана Двeјн Вашингтон
Фото: Уступљена фотографија/ПР

Најквалитетније кошаркашко такмичење у Европи - Евролига, полако улази у финиш, јер су остала још четири кола до краја лигашког дијела такмичења.

Дошло је вријеме расплета када су у питању позиције за плеј-оф и плеј-ин, а једна од утакмица која ће бити важна за коначан поредак јесте и вјечити дерби између Црвене звезде и Партизана.

У 35. колу Евролиге, Црвена Звезда и Партизан играју у четвртак 2. априла од 20 часова у Београдској арени. Директан пренос можете пратити на Арена 1 Премиум ТВ каналу.

Од осталих утакмица издвајамо Дубаи - Монако од 20 часова на Арена 2 Премиум, Жалгирис - Барселона од 19 часова на Арена 3 Премиум, Парис - Милано од 20.45 на Арена 4 Премиум, Хапоел - Панатинаикос од 19 часова и Макаби - Ефес од 21 час на Арена 5 Премиум.

Занимљивости

Хоће да остави жену због сарме, ево шта је затекао код куће

У Евролиги се сусрећу најбољи европски клубови и највеће звијезде свјетске кошарке, а свака сезона доноси спектакуларне дуеле који окупљају милионе гледалаца и потврђују статус овог такмичења као врхунца европске клупске кошарке.

Од 1. априла љубитељи врхунске кошарке у Босни и Херцеговини могу да уживају у Евролиги на Арена Спорт каналима - и то управо кроз м:тел ТВ платформе, које корисницима доносе најатрактивнији спортски садржај на једном мјесту.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Партизан

КК Црвена звезда

Арена спорт

мтел арена спорт

Звезда Партизан Евролига

дерби звезда партизан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић додаје лопту нападачу Мемфис Гризлиса Оливије-Максенсу Просперу у првом полувремену НБА кошаркашке утакмице.

Кошарка

Историјски трипл-дабл Јокића у побједи Денвера

3 д

0
Светислав Пешић иде у пензију

Кошарка

Светислав Пешић иде у пензију

5 д

0
Леброн Џејмс долази у Денвер код Николе Јокића!?

Кошарка

Леброн Џејмс долази у Денвер код Николе Јокића!?

5 д

0
Партизан рутински против Босне у Београду

Кошарка

Партизан рутински против Босне у Београду

6 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner