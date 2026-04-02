Спектакл Евролиге на м:тел-у: Црвена звезда и Партизан уживо на Арена 1 Премиум

Дошло је вријеме расплета када су у питању позиције за плеј-оф и плеј-ин, а једна од утакмица која ће бити важна за коначан поредак јесте и вјечити дерби између Црвене звезде и Партизана.

У 35. колу Евролиге, Црвена Звезда и Партизан играју у четвртак 2. априла од 20 часова у Београдској арени. Директан пренос можете пратити на Арена 1 Премиум ТВ каналу.

Од осталих утакмица издвајамо Дубаи - Монако од 20 часова на Арена 2 Премиум, Жалгирис - Барселона од 19 часова на Арена 3 Премиум, Парис - Милано од 20.45 на Арена 4 Премиум, Хапоел - Панатинаикос од 19 часова и Макаби - Ефес од 21 час на Арена 5 Премиум.

У Евролиги се сусрећу најбољи европски клубови и највеће звијезде свјетске кошарке, а свака сезона доноси спектакуларне дуеле који окупљају милионе гледалаца и потврђују статус овог такмичења као врхунца европске клупске кошарке.

Од 1. априла љубитељи врхунске кошарке у Босни и Херцеговини могу да уживају у Евролиги на Арена Спорт каналима - и то управо кроз м:тел ТВ платформе, које корисницима доносе најатрактивнији спортски садржај на једном мјесту.