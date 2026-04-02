Историјски трипл-дабл Јокића у побједи Денвера

Кошаркаши Денвер Нагетса побиједили су Јуту Џез у Солт Лејк Ситију 130:117, а Никола Јокић је новом трипл-дабл партијом исписао историју на пет утакмица прије краја лигашког дијела сезоне.
За то му је било довољно 12 асистенција. Поред 15 поена и 17 скокова, управо поменута бројка додавања за кошеве била му је довољна како би обезбиједио трипл-дабл просјек на крају кампање другу годину заредом, чиме је постао тек други играч икада који је то успео да уради, пише Телеграф.
Тренутно у просјеку Јокић има 27,9 поена, 12,9 скокова и 10,8 асистенција, док је у кампањи 2024/25 имао 29,6, 12,7 и 10,2. Дакле по броју поена је нешто слабији, али има боље просјеке у друге двије категорије.
Претходно је само Расел Вестбрук везао двије, на крају чак и три сезоне са трипл-дабл учинком у просјеку, док је у читавој каријери он имао четири такве кампање.
И поред свих бројки, извјесно је да ће Никола Јокић опет остати без МВП признања, пошто се на посљедњем пресјеку не налази у самом врху избора. Главни кандидат је Шеј Гилџес-Александер из Оклахоме уз Виктора Вембањаму из Сан Антонија, а ту је и Лука Дончић из ЛА Лејкерса.
