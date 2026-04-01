Донарума: "Плакао сам од туге"

01.04.2026 22:43

Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Италија је и по трећи пут заредом остала без Мундијала, а то није лако пало голману Ђанлуиђију Донаруми.

Имао је своје моменте члан Манчестер ситија када је улазио у сукоб са играчима Босне и Херцеговине, а касније у пенал серији није успио да одбрани ниједан једанаестерац.

Најближи је био побједничком када је шутирао Барјактаревић, али му је лопта прошла испод руке. Није крио да се расплакао послије овог неуспеха.

"Плакао сам синоћ послије утакмице. Плакао сам због разочарања што нисам одвео Италију тамо гдје заслужује да буде. Плакао сам због огромне туге коју осјећам, заједно с цијелом екипом Азура, чији сам поносни капитен. Знам да се и ви, навијачи, такође осјећате исто“, искрено је рекао Донарума.

И додао да је награђен онај ко је дао све од себе на терену.

"Једну ствар снажно осјећам у себи и желим да је подијелим са вама: након тога великог разочарања, морамо да пронађемо храброст да поново окренемо страницу. За то је потребно пуно снаге, страсти и вјере. Увијек треба вјеровати, то је покретачка снага да би се ишло напријед. Јер, живот награђује оне који дају све од себе, без устручавања. И ту морамо да почнемо испочетка. Заједно. Још једном“, закључио је капитен Италијана.

