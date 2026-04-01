Колико је БиХ зарадила пласманом на Свјетско првенство

Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине вратила се на највећу свјетску сцену након два пропуштена Свјетска првенства, а уз историјски спортски успјех долази и значајна финансијска добит.
Змајеви су пласман на Мундијал 2026 изборили побједом над Италијом у баражу, чиме су се нашли међу 48 најбољих репрезентација свијета, колико ће од ове године учествовати на завршном турниру.
Проширени формат донио је и већи наградни фонд, па ће тако Фудбалски савез Босне и Херцеговине одмах инкасирати значајна средства.
Свака репрезентација која се пласира на Свјетско првенство добиће 7,8 милиона евра (око 15.255.000 КМ), што значи да је и бх. савез већ осигурао овај износ. Додатни финансијски бенефити могу услиједити кроз даљи пласман - пролазак групне фазе доноси још четири милиона евра (око 7.823.000 КМ).
Осим тога, ФИФА ће свим учесницима додијелити око 1,3 милиона долара (око 2.217.000 КМ) за трошкове припрема пред турнир.
Босна и Херцеговина ће играти у групи с Канадом, Катаром и Швајцарском, гдје ће имати прилику не само за спортски искорак, него и за додатну зараду.
Наравно, ово су само гарантована средства - очекује се и додатни приход кроз спонзорске уговоре, маркетинг и друге комерцијалне активности које прате наступ на највећој фудбалској позорници.
Пласман на Мундијал тако за Босну и Херцеговину не представља само велики спортски успјех, већ и важан финансијски подстицај за развој домаћег фудбала.
