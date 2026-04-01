Колико је БиХ зарадила пласманом на Свјетско првенство

АТВ
01.04.2026 11:30

Фото: Tanjug / AP / Armin Durgut

Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине вратила се на највећу свјетску сцену након два пропуштена Свјетска првенства, а уз историјски спортски успјех долази и значајна финансијска добит.

Змајеви су пласман на Мундијал 2026 изборили побједом над Италијом у баражу, чиме су се нашли међу 48 најбољих репрезентација свијета, колико ће од ове године учествовати на завршном турниру.

Новак Ђоковић

Тенис

Како је Ђоковић прославио пласман БиХ на Мундијал?

Проширени формат донио је и већи наградни фонд, па ће тако Фудбалски савез Босне и Херцеговине одмах инкасирати значајна средства.

Свака репрезентација која се пласира на Свјетско првенство добиће 7,8 милиона евра (око 15.255.000 КМ), што значи да је и бх. савез већ осигурао овај износ. Додатни финансијски бенефити могу услиједити кроз даљи пласман - пролазак групне фазе доноси још четири милиона евра (око 7.823.000 КМ).

Осим тога, ФИФА ће свим учесницима додијелити око 1,3 милиона долара (око 2.217.000 КМ) за трошкове припрема пред турнир.

БиХ Италија

Фудбал

Познате све групе за Мундијал 2026

Босна и Херцеговина ће играти у групи с Канадом, Катаром и Швајцарском, гдје ће имати прилику не само за спортски искорак, него и за додатну зараду.

Наравно, ово су само гарантована средства - очекује се и додатни приход кроз спонзорске уговоре, маркетинг и друге комерцијалне активности које прате наступ на највећој фудбалској позорници.

Пласман на Мундијал тако за Босну и Херцеговину не представља само велики спортски успјех, већ и важан финансијски подстицај за развој домаћег фудбала.

Више из рубрике

Познате све групе за Мундијал 2026

Фудбал

Познате све групе за Мундијал 2026

4 д

0
Лажна држава не иде на Мундијал: Турска славила у Приштини

Фудбал

Лажна држава не иде на Мундијал: Турска славила у Приштини

5 д

0
Преокрет у режији Павловића и Митровића за побједу Србије

Фудбал

Преокрет у режији Павловића и Митровића за побједу Србије

5 д

0
Вицо Зељковић уручио Новаку Ђоковићу дрес БиХ

Фудбал

Вицо Зељковић уручио Новаку Ђоковићу дрес БиХ

5 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

