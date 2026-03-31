Преокрет у режији Павловића и Митровића за побједу Србије

31.03.2026 20:51

Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Фудбалска репрезентација Србије савладала је Саудијску Арабију послије преокрета резултатом 2:1 у оквиру пријатељске утакмице у Бачкој Тополи.

Велику грешку Орлова казнио је у осмом минуту Ал Хамдан, али су за четири минута у другом полувремену преокрет режирали Страхиња Павловић (66') и Александар Митровић (70').

Послије свега осам минута игре у Бачкој Тополи Србија се нашла у великом проблему и то после огромне грешке. Алекса Терзић послао је лопту уназад, Предраг Рајковић превише је излетио напред, а Саудијци су добили простор да се прошетају до гола.

Абдулах Ал Хамдан затресао је мрежу и Саудијска Арабија повела је са 1:0.

Орлови су у наставку преузели иницијативу, док је противничка екипа фокусирана била на чврсту одбрану.

Иницијатива Србије се исплатила у 66. минуту. Борбени Павловић невјероватно је сачувао лопту, а онда маестралним маказицама затресао мрежу противника.

Прелијеп погодак за изједначење потпуно је пробудио Орлове који су за четири минута режирали преокрет. У 70. минуту Мимовићеву лопту хвата главом Митровић и погађа за предност Србије од 2:1.

Послије преокрета српски фудбалери нису се зауставили, већ су наставили да ређају шансе и нападају противнички гол, међутим резултат је остао непромењен иако је било неколико одличних прилика да се вођство повећа.

