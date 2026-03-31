Драма на мечу Хрватске: Срушио се селектор!

Утакмица између У21 фудбалске репрезентација Хрватске и екипе Турске прекинута је након што се турски селектор срушио на терену.
Све се десило у 35. минуту меча квалификација за ЕП, који се игра у Осијеку, када се турски селектор Егемен Коркмаз срушио, а након неколико минута утврдило се да је стање стабилно.
Према првим информацијама које су се појавиле, он је проклизао и ударио главом у тло, а хитна помоћ га је превезла са терена, док је судија прекинуо утакмицу и повукао играче са терена.
Како преносе хрвтаски медији, ударио је брадом о терен испред клупе Турске, при чему је тежина пада била јача због вјештачке траве с бетонским подлогама испод ње.
🚨 U21 Milli Takımı'nda Demir Ege Tıknaz, 36. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve takımımızı 10 kişi bıraktı. — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) March 31, 2026
Hakeme itiraz eden teknik direktörümüz Egemen Korkmaz, ceketini çıkarttığı anda yere yığıldı.
Hakem iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi.
Како се додаје, меч вјероватно неће бити настављен овог уторка.
Коркмаз има 43 године, а као играч наступао је на позицији штопера.
The match has been stopped for a while now after Turkey's U21s coach, Egemen Korkmaz slipped and fell.— Croatian Football 🇭🇷 (@croatian_footy) March 31, 2026
The players have been pulled back to the dressing rooms.
Током каријере играо је за Бурсу, Трабзон, Бешикташ, Фенербахче, а за сениорску репрезентацију Турске забиљежио је девет наступа.
Након завршетка играчке каријере започео је тренерски пут као помоћник у Денизлију, BB Ерзуруму и Трабзону.
U21 Milli Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan maçında bir anda yere yığıldı. — TRHaber Spor (@spor_trhaber) March 31, 2026
Hastaneye kaldırılan Korkmaz’ın bilincinin yerinde olduğu bildirildi.
Крајем маја 2025. године, Фудбалски савез Турске именовао га је за селектора младе репрезентације, односно У-21 селекције.
