Драма на мечу Хрватске: Срушио се селектор!

31.03.2026 19:34

Утакмица између У21 фудбалске репрезентација Хрватске и екипе Турске прекинута је након што се турски селектор срушио на терену.

Све се десило у 35. минуту меча квалификација за ЕП, који се игра у Осијеку, када се турски селектор Егемен Коркмаз срушио, а након неколико минута утврдило се да је стање стабилно.

Према првим информацијама које су се појавиле, он је проклизао и ударио главом у тло, а хитна помоћ га је превезла са терена, док је судија прекинуо утакмицу и повукао играче са терена.

Како преносе хрвтаски медији, ударио је брадом о терен испред клупе Турске, при чему је тежина пада била јача због вјештачке траве с бетонским подлогама испод ње.

Како се додаје, меч вјероватно неће бити настављен овог уторка.

Коркмаз има 43 године, а као играч наступао је на позицији штопера.

Током каријере играо је за Бурсу, Трабзон, Бешикташ, Фенербахче, а за сениорску репрезентацију Турске забиљежио је девет наступа.

Након завршетка играчке каријере започео је тренерски пут као помоћник у Денизлију, BB Ерзуруму и Трабзону.

Крајем маја 2025. године, Фудбалски савез Турске именовао га је за селектора младе репрезентације, односно У-21 селекције.

